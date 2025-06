A partire da venerdì 6 giugno, Lucia torna a incantare il pubblico con il suo nuovo singolo Ammuccamu, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale. Il nuovo brano della cantautrice catanese, pubblicato da Caronte Music Group via Altafonte Italia (Sony Music Entertainment), è una celebrazione dell’estate, della passione e della cultura siciliana.

Le sensuali sonorità di ritmi latini s’intrecciano ad influenze mediterranee e suggestioni evocative dando vita a un brano magnetico e coinvolgente.

Ammuccamu è un invito a lasciarsi trasportare dalla gioia di vivere, abbracciando la spensieratezza e il desiderio di ballare. Il pezzo è un omaggio alla Sicilia, terra di colori intensi ed emozioni profonde, evocata nel titolo e nelle atmosfere sonore.





Il videoclip di Ammuccamu, girato tra il suggestivo deserto dei Calanchi, un luogo di rara bellezza dove le dune non sono di sabbia ma di rocce argillose, e un antico borgo nei pressi dell’Etna, amplifica il senso di libertà e di incontro tra mondi. Lucia, avvolta in due affascinanti abiti — uno di seta orientale, fluido e magnetico, e uno bianco di pizzo Sangallo, raffinato e luminoso — canta tra le creste scolpite dal tempo e le mura di pietra di un luogo senza tempo.





Tra paesaggi sospesi tra sogno e realtà, un amore sincero palpita e sfida ogni barriera culturale. Il vento di scirocco si fa messaggero di un legame intenso, il sole bacia la pelle e accarezza i corpi, mentre il ritmo della bachata li unisce in una danza carica di emozione e desiderio.

Il brano è anche un messaggio di apertura: un’ esortazione a superare le barriere culturali, abbandonarsi alla musica e accogliere una rinnovata consapevolezza. Il contrasto tra l’agrodolce freschezza di un limone siculo, la millenaria energia della pietra lavica e la sensualità del ritmo sottolinea la bellezza di osare, di alimentare la propria autenticità e di danzare al passo della propria anima.





Lucia descrive così il nuovo singolo: « Ammuccamu canto il desiderio di legame travolgente fondato su una sincerità totale e reciproca. Esistere significa osare. ‘Ammuccamu’ è il mio invito a vivere con coraggio, a lasciarsi attraversare dalla bellezza dell’incontro e dalla magia della musica. La Sicilia mi insegna che gli elementi della natura convivono in perfetta armonia: il fuoco della pietra lavica, il vento di Scirocco, la brezza del mare. Ed è questa armonia che dobbiamo ricercare tra di noi, oltre ogni confine culturale o religioso. Non dobbiamo avere paura delle nostre differenze, ma abbracciarle, perché solo così possiamo prosperare nel benessere. Balliamo insieme, liberi, senza rinunciare alla nostra autenticità, celebrando la vita e la forza dell’anima. »





Biografia

Lucia (nome d’arte di Lucia Rizzo, classe 1999) nasce a Catania in una famiglia amante della musica. Cresce circondata dai vinili collezionati dal padre e sviluppa una passione per il musical e il Festival di Sanremo, considerato da lei un appuntamento imperdibile. A soli 11 anni, Lucia debutta sul palco con un concertino organizzato per il 40esimo compleanno della madre, lasciando tutti senza parole con il suo talento naturale. Dopo questo evento, inizia quindi a studiare canto e pianoforte, gettando le basi per il suo percorso musicale. Sceglie di lavorare da indipendente curando personalmente ogni dettaglio della sua produzione musicale. Nel 2023 esordisce con “Dentro questa casa”, singolo dallo stile introspettivo che raccoglie consensi di critica e pubblico. Successivamente, con “Britney in Versace”, entra nel circuito musicale internazionale, con passaggi radiofonici in USA, Canada e Regno Unito. Tra i suoi brani più amati: “Un Posto Piccolissimo”, finalista al Roma Music Festival, e successi come “Sto correndo forte”, contro la violenza di genere, “Strobo”, dal sapore disco anni ’90 rivisitato, “Due volte”, un inno alla resilienza e Se resteremo uguali, toccante riflessione sui legami affettivi. Attualmente, la cantautrice si divide tra Catania e Roma per lavorare al suo primo album.

CREDITS

Musica

Ammuccamu” è stato scritto e prodotto da Lucia Rizzo, Manuel Finotti, Laura Di Lenola e Carlotta Foddanu, rodata squadra di talentuosi creativi.

Crediti Video

– Regia: Graziano Piazza

– Scenografie: Fabiana Costigliola

– Make-up: Simona Spampinato

– Hair Style: Salvo Spadaro

– Coreografie: Simona Calì

– Ballerini: Simona Calì , Simone Coco, Alice Conoscenti. Simone Mazzone

– Comparse: Catena Rizzo, Raffaella Ntais, Melina Fisichella, Concetta Di Vita, Serafina Farruggia,

Suela Brucaj

– Location: Deserto dei Calanchi

– Comunicazione: Studio Toscano

