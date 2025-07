Luigi Tramonte, segretario regionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) Sicilia e consigliere dell’Ordine dei medici di Palermo, è stato eletto presidente della Consulta nazionale della Medicina generale della Fondazione Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici). L’elezione, avvenuta ieri, 2 luglio 2025, è stata votata all’unanimità, segno di un consenso ampio attorno alla sua figura e alla sua proposta di indirizzo per il prossimo futuro.







Nel nuovo assetto per il triennio 2025-2028, sono stati designati come vicepresidenti Daniele Morini, in rappresentanza dell’Emilia Romagna, e Claudia Piccioni in quota Valle d’Aosta. A completare il nuovo gruppo dirigente, anche Nicolò Biancalani, che rappresenterà il Comitato consultivo della Medicina generale all’interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione.





“Mi preparo a questo compito con consapevolezza e con l’impegno di chi crede nel valore della medicina del territorio – ha detto Tramonte –. In un momento particolarmente complesso per il Servizio sanitario nazionale, è fondamentale rafforzare il ruolo del medico di famiglia e garantire, all’interno dell’ente previdenziale, una rappresentanza coesa e capace di rispondere alle nuove sfide. Così come è necessario creare le condizioni per accompagnare e valorizzare le nuove generazioni di professionisti affinché possano inserirsi con competenza e motivazione in un sistema in profonda evoluzione”.

