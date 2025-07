Promuovere una nuova economia basata sulla bioinnovazione, capace di coniugare tutela ambientale, ricerca scientifica e sviluppo economico: è questo l’obiettivo del progetto dedicato alla produzione e valorizzazione di soluzioni biotecnologiche vegetali, incentrato sullo studio e sull’applicazione di microalghe e funghi come risorse chiave per un modello di economia circolare e sostenibile.

Se ne parlerà a Palermo nel corso di “Valorizzazione delle biotecnologie vegetali per un futuro sostenibile della produzione agroalimentare siciliana”, evento formativo (9 Crediti ECM) organizzato dall’Ordine dei Biologi della Sicilia, con il contributo ed il sostegno dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.



Dopo i saluti istituzionali sarà la volta di una sessione introduttiva e di un articolato programma di interventi sui temi delle biotecnologie vegetali, microalghe, nutraceutica, biocarburanti ed economica circolare.

A seguire, in un ideale ponte tra il futuro sostenibile delineato dalla scienza e la realtà delle eccellenze tradizionali del patrimonio agroalimentare, un ampio spazio sarà dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso una selezione dei migliori prodotti siciliani.

L’appuntamento è per il prossimo 5 luglio, alle ore 9.00, presso la sala Kanaris dell’Hotel Giardino Inglese, Viale della Libertà 63.





PROGRAMMA DELLA GIORNATA



VALORIZZAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE VEGETALI PER UN FUTURO SOSTENIBILE DELLA PRODUZIONE AGROALIMENTARE SICILIANA

9:00 – 9:30

Saluti Istituzionali

9:30 – 10:00

Introduzione a cura del Presidente OBS Alessandro Pitruzzella

Giosuè Consiglio

Responsabile scientifico dell’evento

10:00 – 10:50



Domenico Nuzzo – Microalghe: dalla nutraceutica ai cibi funzionali

Biologo e Ricercatore CNR-IRIB

10:50 – 11:40

Damiano Spagnuolo – Applicazioni Ecosostenibili per la valorizzazione biotecnologica delle macroalghe

Coordinatore scientifico dell’evento

11:40 – 12:30

Giovanna Parisi – Introduzione al lavoro di trasferimento tecnologico di Unipa

Ordinario Università di Palermo in Fisiologia Vegetale

12:30 – 13:20

Salvatore Casarrubia – Innovazioni e applicazioni delle biotecnologie nei funghi: un nuovo orizzonte per la scienza e l’ambiente

Biologo molecolare

13:20 – 14:20

LIGHT LUNCH

14:20 – 15:10



Valeria Villanova – Stress Ambientale nelle microalghe: potenzialità e applicazioni nelle biotecnologie vegetali

Ricercatore RTD-A Università di Palermo

15:10 – 16:00

Mimmo Scollo – Le microalghe e le loro applicazioni biotecnologiche per la transizione climatica

Direttore scientifico di Originy

16:00 – 16:50

Chiara Forti – Approcci biotecnologici ed economia circolare: impiego delle microalghe per il trattamento dei reflui associato alla produzione di carotenoidi ad alto valore e frazioni bioattive

Ricercatore IBBA CNR Milano

16:50 – 17:40

Carmen Sica – Dai fotoreattori alla Medicina Preventiva: Il Potere delle microalghe per la transizione energetica

Biologa Università di Catania

17:40 – 18:30

Laura Santangelo – Risanamento ambientale con le microalghe: potenzialità biotecnologiche per un futuro sostenibile

Biologa

18:30 – 19:00

Ignazio Sammarco – Microalghe e produzione di biocarburanti e bioplastica

Biologo e Formatore Professionale

19:00 – 19:30

Discussione e Conclusioni



Luogo: Palermo

