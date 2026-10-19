Palermo si appresta a vivere un importante momento di fede e devozione. Dal 24 ottobre al 1° novembre 2026, il quartiere della Kalsa accoglierà la Peregrinatio Mariae con la Statua Pellegrina della Madonna di Fatima, un evento spirituale promosso sotto il motto “Maria, la nostra speranza, la nostra guida”.

L’iniziativa, organizzata dal parroco della Kalsa e rettore del santuario di Santa Teresa, don Giuseppe Di Giovanni, insieme ai Servi del Cuore Immacolato di Maria, vede la collaborazione dell’Arcidiocesi e il patrocinio del Comune di Palermo.





L’inizio delle celebrazioni è previsto per sabato 24 ottobre alle ore 16:30 presso il Porto di Sant’Erasmo, dove la statua verrà accolta prima di muovere in corteo verso la Parrocchia di Santa Maria della Pietà alla Kalsa. Alle 18:00 l’Arcivescovo Metropolita di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari della città, pronunciando al termine l’Atto di affidamento di Palermo alla Vergine Maria.



Il programma proseguirà nei giorni successivi presso il Santuario di Santa Teresa alla Kalsa con un intenso calendario di appuntamenti quotidiani, tra cui messe, momenti di adorazione eucaristica, visite agli ammalati e confessioni. Tra gli eventi principali in calendario figurano momenti di preghiera dedicati alle vittime della guerra e della violenza (27 ottobre), l’Unzione degli Infermi e il rosario serale in Piazza Kalsa (28 ottobre). Inoltre si terrà una catechesi dal titolo “Il fascino oscuro di Halloween” tenuta da Padre Francesco Bamonte (29 ottobre), e una riflessione sulla tutela della vita curata dal ginecologo Pro Vita Antonio Oriente dal titolo: “La vita è sacra e bella dal concepimento fino all’ultimo respiro” (30 ottobre).





Sabato 31 ottobre, dopo la testimonianza dei genitori del Servo di Dio Manuel Foderà, il Vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Angelo Giurdanella, presiederà la concelebrazione delle ore 18:00.

La Peregrinatio Mariae si concluderà domenica 1° novembre, nella Solennità di Tutti i Santi, presso la Parrocchia di Santa Maria della Pietà, dove alle 10:00 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica conclusiva con tutte le realtà parrocchiali e associative del territorio.



“Siano giorni proficui per una rinascita della nostra Kalsa, un quartiere pieno di contraddizioni ma anche ricco di risorse culturali e spirituali – afferma don Giuseppe Di Giovanni –. Il passaggio della Madonna di Fatima tocchi il cuore di tutti, dia sollievo a chi attraversa momenti di disagio sociale e rinnovi le nostre coscienze”.



Luogo: CHIESA SANTA MARIA DELLA PIETA’ E SANTA TERESA KALSA, Via Torremuzza, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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