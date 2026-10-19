Il racconto su Instagram

Antonella Elia è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, dove oggi, lunedì 19 ottobre, è previsto un intervento chirurgico per una formazione vicino a un ovaio. Lo ha annunciato lei stessa ieri con un video girato dalla stanza d’ospedale e pubblicato nelle storie Instagram. Nel video ammette di aver saltato per un anno e mezzo i controlli periodici.

Antonella Elia ricoverata al Gemelli: cosa ha detto

La showgirl ha scelto un tono sereno fin dalle prime parole. Secondo Chi, è ricoverata nel reparto di chirurgia ginecologica.

«Sono qui al Gemelli, lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica, per un intervento», ha detto ai follower.

Poi ha spiegato il motivo del ricovero, senza nascondere la propria responsabilità: «Per un anno e mezzo non ho più fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino a un ovaio, ho lasciato passare un anno e mezzo e adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che non si sa cosa sia. Quindi sono qui e domani mi opero».

Antonella Elia: cosa sappiamo della formazione all’ovaio

A oggi non c’è una diagnosi. È lei stessa a dire che la natura della formazione è ancora da chiarire. L’intervento e gli accertamenti successivi serviranno proprio a stabilire di cosa si tratti.

Secondo Fanpage, i controlli con i marcatori tumorali andavano fatti ogni sei mesi. Lei, invece, li ha interrotti per circa un anno e mezzo.

Antonella Elia: quanto resterà in ospedale

Dopo l’operazione, ha raccontato, dovrà restare al Gemelli per quattro giorni. Ai follower ha chiesto vicinanza e li ha rassicurati: «In questi giorni resterò qui, ho bisogno di tutto il vostro amore e del vostro sostegno. Comunque mi sento in ottime mani e vi comunico tutta la mia tranquillità».

Prima di chiudere il video ha mostrato il panorama dalla finestra della stanza, con la cupola di San Pietro in lontananza.

Antonella Elia e l’appello sulla prevenzione

Questa volta, ha spiegato, ha deciso di parlarne in pubblico, anche se in passato aveva affrontato altri interventi senza farli sapere. Il motivo è richiamare l’attenzione sui controlli periodici: «La prevenzione è importante. Ascoltate il vostro corpo e i sintomi. Se ci sono problemi o situazioni da approfondire, seguitele con accuratezza, altrimenti il problema può diventare irrimediabile».

Antonella Elia, il tumore al seno del 2016

L’appello pesa anche per la storia personale della showgirl. Nel gennaio 2021 Antonella Elia aveva raccontato di aver ricevuto nel 2016 una diagnosi di carcinoma al seno. Aveva subìto un intervento urgente, con l’asportazione di un quadrante mammario.

All’epoca aveva riportato anche le parole con cui i medici le avevano descritto la situazione: «Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro».