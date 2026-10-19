Successo straordinario per la presentazione nazionale di Confintesa L.C. Scuola – Università – Formazione.

Grande partecipazione di iscritti, delegati e dirigenti provenienti da tutta Italia, alla presenza delle Istituzioni e di tutti i Segretari Generali della Confederazione, schierati a sostegno del nuovo progetto sindacale, dal Presidente Confintesa Dr. Massimo Visconti, al Segretario Generale di Confintesa, il Dr. Francesco Prudenzano, al Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, il Dr. Domenico Amato al Segretario Nazionale di Confintesa F.P. la Dr.ssa Claudia Ratti.



Grande acclamazione e standing ovation per la Segreteria Nazionale guidata dalla Prof.ssa Roberta Cavasino, artefice di un lavoro organizzativo impeccabile e di un progetto ambizioso che rimette al centro la tutela concreta dei lavoratori.

Dal palco, il messaggio lanciato da Massimo Visconti, Presidente della Confederazione Confintesa e dalla Prof.ssa Cavasino, Segretario Nazionale della Federazione, è stato chiarissimo:



“Confintesa L.C. c’è. Un sindacato libero, autonomo, indipendente, pronto a portare avanti con forza e determinazione i diritti di TUTTI i lavoratori della Scuola, dell’Università, della Ricerca, dell’AFAM e della Formazione.”

Un progetto che nasce per dare voce a chi non ha voce, per una rappresentanza reale, competente e presente nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni e ai tavoli contrattuali.

Confintesa L.C. si conferma così una realtà in forte crescita, capace di coniugare identità, professionalità e visione.

Comunicato Stampa



La Segreteria Nazionale

Confintesa Lavoratori della Conoscenza

Scuola – Università – Ricerca – AFAM – Formazione



Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa L.C., Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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