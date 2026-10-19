Una strada in costruzione nella contrada marinara di Noto che desta non poche perplessità

Nella contrada marinara di Calabernardo, a pochi metri dallo splendido mare di Noto, da pochi giorni si affaccia sulla Strada provinciale 34 una misteriosa strada. La rotabile sembra ancora in fase di realizzazione ma è perfettamente percorribile, come si vede in questo filmato che ci ha fatto pervenire uno dei nostri tanti follower.

La strada e la relativa confluenza sulla provinciale non sono regolate da segnaletica, nè orizzontale nè verticale. Nel bel mezzo della strada troviamo diversi pali malamente segnalati o non segnalati affatto. Pozzetti aperti un pò dappertutto. La strada, come si vede dal filmato, è percorribile fino ad un nastro bianco/rosso da cantiere, prima di un restringimento improvviso; la strada prosegue poi per alcune decine di metri. Non vediamo alcuna indicazione di lavori in corso, nè un cartello che informi l’utenza su chi stia eseguendo i lavori (previsto per Legge).





Ci chiediamo se la strada sia conforme al Piano Regolatore Generale e, in caso affermativo, se rispetta le previsioni di quest’ultimo, sia come caratteristiche minime normalmente previste per le strade urbane (dove sono i marciapiedi?) sia come tracciato (alquanto “creativo”, con restringimenti improvvisi). E se sia possibile realizzare in questo modo un’arteria viaria, peraltro nella borgata marinara più caratteristica della “perla del barocco”.

Siamo sicuri che il Comune di Noto e il Libero consorzio comunale di Siracusa faranno i necessari accertamenti, al fine di ristabilire un minimo di ordine in questo territorio dall’immenso valore ambientale e dalle enormi potenzialità turistiche. Altrimenti, che la si smetta una volta per tutte di proclamare che “possiamo vivere di solo turismo”.

Luogo: CALABERNARDO, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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