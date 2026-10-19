Sono stati costretti a chiudersi nella sede dell’associazione Natura sicula per sfuggire a un gruppo di aggressori. È accaduto nei giorni scorsi in piazza Santa Lucia, alla Borgata di Siracusa, dove una persona ha subito una brutale aggressione, scaturita dopo un rimprovero ad una donna che avrebbe gettato per terra una bottiglia.

L’aggressione cieca

Sarebbe stata richiamata ed invitata a raccoglierla. Poco dopo sono sopraggiunti altri giovani, amici della donna, e dalle parole si è passati agli spintoni, poi l’escalation: un gruppetto di persone ha aggredito la vittima soccorsa dagli esponenti di Natura Sicula che l’hanno portata nella sede chiudendo l’ingresso. Solo che il branco sarebbe riuscito ad entrare con la forza, causando altri feriti.

La presa di posizione

Sull’episodio interviene la piattaforma politica Siracusa Next Gen, composta da Alleanza Verdi Sinistra, Alternativa Libera, Civico 4, Controcorrente, Italia Viva, Lealtà e Condivisione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Sinistra Futura – che parla di “recentissimi episodi di violenza che si sono registrati nel quartiere della Borgata e, in particolare, in Piazza Santa Lucia dove si è verificata anche l’aggressione di persone fortemente impegnate nell’associazionismo locale e regionale”. La piattaforma chiede alle istituzioni e alle forze dell’ordine “un più vigoroso impegno contro il degrado urbano visibile nel quartiere che genera uno stato di insicurezza tra i residenti e tra chi vive ogni giorno questa zona”.

Più controlli

Nella nota si legge: “Si richiedono maggiori controlli e una intensificazione della presenza delle Forze dell’Ordine per contrastare l’illegalità diffusa, garantire la vivibilità del quartiere e salvaguardare il decoro nell’area storica della città”.

Il presidio di legalità

Il comunicato richiama il ruolo delle associazioni radicate nella zona: “Il presidio di legalità delle Associazioni che hanno deciso di avere sede nel quartiere e che difendono strenuamente il rispetto delle leggi, i valori democratici e la giustizia non può essere vanificato da episodi di delinquenza e deve essere supportato dalle Istituzioni e dalle Forze dell’Ordine per fare fronte comune contro l’illegalità e la criminalità”.

Le prossime mosse

Siracusa Next Gen annuncia che “a breve organizzerà un dibattito pubblico proprio in piazza Santa Lucia e chiederà un incontro con il prefetto di Siracusa per discutere su questi temi e porre all’attenzione dell’opinione pubblica l’urgenza di un intervento mirato e deciso”.