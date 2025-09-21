“Le risorse dell’Assemblea Regionale Siciliana non possono diventare un tesoretto da distribuire ai parlamentari. È una questione etica e politica: ogni euro va destinato a sanità, scuola, lavoro e servizi, non a rafforzare rendite di posizione” – dichiarano Alessandra Minniti e Fabio Giambrone, portavoce di Europa Verde Sicilia.

AVS ribadisce la propria contrarietà alla logica della spartizione dei fondi, ricordando che già nei mesi scorsi aveva espresso la stessa posizione in conferenza stampa all’Ars insieme al deputato Ismaele La Vardera, unico a rifiutare il contributo. “Quell’esempio rimane un punto fermo: la coerenza non si misura a parole ma con i fatti”, sottolineano i portavoce.

Sulla stessa linea Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana: “Il campo progressista deve avere il coraggio di segnare un confine netto. Dire no alla spartizione dei fondi non è solo una scelta di trasparenza, è un atto politico che qualifica la nostra proposta alternativa al sistema di clientele e microfinanziamenti territoriali. Non c’è giustificazione che tenga: chi vuole costruire un’alternativa per la Sicilia non può accettare questi compromessi”.

Per AVS, la scelta di rinunciare ai contributi destinati ai parlamentari è la condizione per aprire una nuova fase, dove la politica non sia gestione di risorse per consenso ma strumento di cambiamento. “Siamo pronti a lavorare con chi condivide questa visione, ma non possiamo chiudere gli occhi davanti a pratiche che minano la credibilità delle istituzioni e allontanano i cittadini dalla politica”, concludono i portavoce.

AVS – Alleanza Verdi Sinistra

Alessandra Minniti

Fabio Giambrone

Pierpaolo Montalto









