Il 26 giugno 2025 ho conseguito la laurea magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56), discutendo una tesi dal titolo:

“Sostenibilità ambientale e sviluppo economico: sfida e opportunità per una crescita inclusiva e resiliente”, con un approfondimento sul caso Sonatrach Raffineria Italiana.

L’elaborato nasce dalla volontà di analizzare in modo rigoroso il ruolo che un’impresa industriale di rilievo, attiva nel territorio di Augusta (SR), può avere nella promozione della sostenibilità ambientale.



Attraverso lo studio di dati, bilanci e strategie ESG, è emerso come Sonatrach Raffineria Italiana abbia avviato un percorso concreto e credibile di miglioramento ambientale, con investimenti significativi come:



• un impianto per il recupero e riutilizzo delle acque reflue, con un risparmio idrico stimato in circa 3 milioni di m³ annui;

• la elettrificazione delle utenze industriali, che contribuisce alla riduzione di oltre 25.000 tonnellate di CO₂ all’anno;

• un piano ambientale da 70 milioni di euro, cofinanziato nell’ambito di un Accordo di Sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’analisi ha inoltre confermato un miglioramento degli indicatori ESG misurati tramite il SI Rating, con un punteggio complessivo pari a 86/100, e performance elevate nella gestione dell’energia, della qualità dell’aria e della sicurezza sul lavoro.

Con questa tesi ho voluto offrire un contributo alla riflessione su come sia possibile conciliare competitività industriale e responsabilità ambientale, soprattutto in contesti ad alto impatto come quello energetico.

Alla luce dei risultati emersi, ritengo che Sonatrach Raffineria Italiana stia dimostrando un approccio responsabile e orientato al futuro, confermandosi un attore positivo nel percorso verso una transizione ecologica reale e misurabile.

Credo fortemente che gli investimenti sostenibili rappresentino non solo un’opportunità per il presente, ma un dovere verso le generazioni future

