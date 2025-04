Dopo decine di date sold out in tutta Italia e il successo del film “La maledizione dello zoccolo”, il fenomeno comico Mandrake – al secolo Giuseppe Ninno – arriva al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto con lo spettacolo “Imbarazziamoci”, in scena domenica 27 aprile alle ore 18:30. Un appuntamento attesissimo, organizzato da Agenzia Madreperla, costituita da Eventi Olimpo di Peppe Truscia, in collaborazione con il Circolo Alzavalvola di Enrico Munafò e Anna Salanitro Events Italia, con la Direzione Artistica di Fabio Portaro.





Nel corso della serata Mandrake interpreterà, come solo lui sa fare, l’intera “Famiglia Imbarazzi”: dalla Signora Maria – madre nevrotica e dolcemente severa – al padre eternamente seduto in poltrona, passando per Nonna Ninetta, Zia Graziella, Antonio e Giuseppe. Un vero e proprio universo familiare evocato con maestria attraverso voci, posture, sguardi e tic che restituiscono, in chiave comica, l’atmosfera autentica e quotidiana del Sud Italia anni ’90. “Imbarazziamoci” è un viaggio teatrale tra nostalgia, risate e riflessione, con incursioni improvvisate che coinvolgeranno direttamente il pubblico in sala.





Mandrake è oggi una delle figure comiche più riconoscibili del panorama italiano. Partito dal web nel 2021, ha conquistato milioni di fan grazie ai suoi video virali in cui – con l’ausilio di filtri facciali e uno stile narrativo originale – racconta le dinamiche familiari con uno sguardo affettuoso e dissacrante. La sua versatilità lo ha portato dal digitale al grande schermo, con un film d’animazione ispirato ai suoi personaggi e ora in tournée con oltre 100 date in programma.





«Mandrake è riuscito a compiere un passaggio straordinario: portare l’energia e l’immediatezza del web in teatro, senza perdere autenticità né profondità. La sua comicità colpisce perché è vera, radicata nell’immaginario familiare di tutti noi, ma sempre attuale e sorprendente. È un artista completo, che con una risata sa farci riflettere e ricordare», afferma Fabio Portaro, che cura la Direzione Artistica dello spettacolo.





Biglietti e informazioni

Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, con inizio alle ore 18:30. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro e sui principali circuiti online. Si consiglia l’acquisto in anticipo vista la forte richiesta. Lo spettacolo è adatto a un pubblico di tutte le età.

Link per l’acquisto dei biglietti:

https://www.ticketone.it/event/imbarazziamoci-giuseppe-ninno-mandrake-teatro-mandanici-19235021/

Per tutte le informazioni telefonando al numero: 335457082.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.