La deputata regionale sui nuovi dati del Rapporto Svimez: “Spinta dal Pnrr destinata a scemare, solo da investimenti strutturali possono arrivare benefici duraturi. Non è stato fatto nulla per il Mezzogiorno, la maggioranza di centrodestra resta a guardare mentre i suoi figli e il suo futuro se ne vanno altrove”.





“Non si capisce con quale coraggio si possa parlare di segnali incoraggianti per il Sud in merito ai dati dell’ultimo Rapporto Svimez. La spinta che arriva all’occupazione grazie al Pnrr, tra l’altro ormai in dirittura d’arrivo, è destinata a scemare e non salverà il Mezzogiorno da un declino demografico contro cui ormai stiamo andando a sbattere perché rispetto ad un Piano europeo straordinario e prossimo alla conclusione, manca una strategia di investimenti strutturale che produca benefici duraturi e non circoscritti e a tempo”.





Così Jose Marano, parlamentare regionale M5s.

“Grazie al Pnrr – spiega la deputata – il Governo Meloni ha vissuto di rendita e si sta prendendo meriti che non sono suoi per quelle che, tra l’altro, sono più ombre che luci. Non si arresta l’emorragia di trasferimenti di giovani laureati verso il Nord oppure all’estero e la Sicilia rischia conseguenze pesantissime a causa uno spopolamento che ormai incombe e che entro il 2050 porterà ad una riduzione di quasi 900mila abitanti. Uno scenario di desolazione e abbandono che fa venire i brividi”.





“Quelli che vengono presentati come straordinari obiettivi raggiunti – aggiunge Marano – come ad esempio l’incremento dell’8% dell’occupazione non possono essere considerati elementi sufficienti a renderci ottimisti riguardo al futuro. Non è stato fatto nulla per contrastare il lavoro povero e il Mezzogiorno ancora una volta paga il prezzo più alto e resta a guardare mentre i suoi figli e il suo futuro se vanno altrove. Nel frattempo questa maggioranza balbetta dimostrando di non avere la benché minima idea di cosa serva realmente ai giovani, la sua Italia migliore”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.