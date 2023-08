Il rockabilly d’autore torna protagonista in Sicilia con Marco Di Maggio, uno dei più quotati chitarristi sulla scena internazionale: si tratta infatti dell’unico artista italiano membro onorario della Rockabilly Hall of Fame americana. Appuntamento in Piazza Duomo ad Acireale il 9 agosto 2023 alle ore 21.00 Artefice di questa esibizione “evento” è Blasco “The Razor” Mirabella, ex Boppin Kids e Silver Trio: “L’amicizia e la collaborazione artistica con Marco Di Maggio dura ormai da tanti anni – ha commentato Blasco Mirabella – e sono felice, dopo i successi riscossi in Italia e all’estero, di poter tornare con lui a suonare nella nostra Isola. Sarà l’occasione per assistere all’esibizione di un artista che vanta al suo attivo collaborazioni con artisti del calibro di Terry Williams (batterista dei Dire Straits), D.J. Fontana (batterista di Elvis Presley), Dave Roe (bassista di Johnny Cash), Slim Jim Phantom (batterista degli Straycats), Johnny Farina (Santo & Johnny), Billy Burnette (Fleetwood Mac). Con noi sul palco ci sarà Peppe Falzone alla batteria, straordinario musicista siciliano con il quale collaboro da molti anni sulla scena Jazz internazionale”.

L’evento ad ingresso libero è inserito all’interno del cartellone estivo della Città di Acireale e richiamerà cultori, appassionati, ma anche i tantissimi giovani che sempre più dedicano attenzione a una tradizione musicale che nel corso degli anni è stata d’ispirazione per tanti musicisti contemporanei: gli spettatori ripercorreranno il sentiero tracciato dai classici del rock ‘n’ roll e del jazz grazie alle note di Blue Moon of Kentucky (Elvis), It’s so easy, Everyday (Buddy Holly,) Be Bop a Lula (Gene Vincent), Summertime Blues (Eddie Cochran), Bye Bye Blues (Les Paul) e tanto altro ancora.

“E un appuntamento da non perdere – ha concluso Blasco Mirabella – poiché si tratta dell’unica data in programma in Sicilia. Grazie alla grande energia e alla magistrale tecnica strumentale di Marco Di Maggio portiamo in scena tutte le facce più ‘selvagge’ del R’n’R, del Rockabilly-Core, del NeoSurf-Rock e dello Swing”.

