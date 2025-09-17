Una piazza trasformata in un villaggio della salute, centinaia di cittadini in fila ordinata e medici e operatori impegnati senza sosta tra visite, esami e consulenze. Marineo ha vissuto una giornata speciale grazie all’Open day itinerante della prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo, che ha fatto tappa nel cuore del paese portando con sé servizi sanitari gratuiti e accessibili a tutti.

A colpire, più dei numeri – comunque eccellenti, con 542 prestazioni complessive – è stata l’attenzione dei cittadini verso le aree più sensibili: lo screening del melanoma, proposto per la prima volta nell’ambito del progetto, lo screening mammografico e la prevenzione cardiovascolare (che da sola ha totalizzato 132 controlli tra visite, elettrocardiogrammi ed ecocardiografie). Ma tutti gli screening hanno richiamato l’interesse di utenti che hanno scelto di sottoporsi ad esami semplice ma fondamentali per individuare in tempo eventuali segnali di rischio.





“L’affluenza registrata a Marineo ci dice chiaramente che i cittadini hanno voglia di prevenzione – ha commentato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – la risposta allo screening del melanoma, così come ai controlli cardiologici e a tutte le linee di prevenzione offerte, conferma quanto sia importante portare la sanità fuori dagli ospedali e renderla vicina alle comunità. L’Open day è un’occasione preziosa, non solo per intercettare patologie nascoste, ma anche per diffondere una vera cultura della salute. È questo il senso del nostro impegno: prevenire prima che curare diventi troppo tardi”.

Accanto ai medici e agli operatori dell’Asp, i volontari della I Circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb Sicilia hanno garantito supporto organizzativo, contribuendo a rendere più ampia l’offerta di prevenzione rivolta ai cittadini. Presente nel villaggio della salute il sindaco di Marineo, Franco Ribaudo, che ha salutato con favore l’iniziativa, e il Direttore sanitario dell’Asp, Antonino Levita, che ha seguito da vicino il lavoro dei team sanitari, sottolineando che: “Ogni tappa, come a Marineo, sarà una nuova opportunità per fare prevenzione a portata di cittadino”.

L’Open day itinerante domani (giovedì 18 settembre) i camper dell’Open day itinerante dell’Asp faranno tappa a Polizzi Generosa dove, dalle 10.30 alle 16.30, in Piazza Trinità gli utenti delle Madonie potranno effettuare esami e visite di screening gratuite.

