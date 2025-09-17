Il nuovo coordinatore cittadino dell’Udc Sicilia per la Città di Palermo è il dott. Massimiliano Crapa. Sentito infatti il parere favorevole del Segretario Nazionale dell’Unione di Centro, l’On. Antonio De Poli, in condivisione con il responsabile provinciale a Palermo, Dott. Paolo Franzella, e su richiesta del vice coordinatore regionale, l’On. Salvino Caputo, l’On. Terrana ha comunicato al dott. Crapa il nuovo ruolo di coordinatore politico a Palermo.

“Sono molto contento dell’adesione di Massimiliano all’Udc – trasmette l’On. Terrana – Stiamo ricevendo richieste di continue adesioni al nostro progetto da tutta la Sicilia e pian piano stiamo tornando a radicarci sui territori in maniera peculiare. A Palermo c’è già un gruppo molto solido ed in continua crescita, che ogni giorno lavora per riportare all’interno del dibattito politico i nostri valori ed i principi della dottrina sociale della Chiesa”.

Soddisfatto anche il vice coordinatore regionale dell’Udc, l’On. Salvino Caputo: “Sono felice che Massimiliano abbia accettato questa nomina e che si spenderà per rappresentare al meglio l’Udc a Palermo. Conosco Massimiliano da tantissimo tempo, anche in precedenti esperienze politiche; conosco le sue qualità umane e professionali, sono certo che potrà offrire tanto per la Città di Palermo”.





Il Dott. Massimiliano Crapa, già Consigliere della VIII Circoscrizione di Palermo dal 2001 al 2007, è un libero professionista del settore assicurativo, ha già ricoperto ruoli di responsabilità che lo hanno visto relazionarsi con le istituzioni cittadine e regionali.

Soddisfatto anche il coordinatore della provincia di Palermo, il dott. Paolo Franzella: “Nella provincia di Palermo stiamo costruendo una grande realtà di professionisti e giovani di qualità. C’è tanto da fare anche per la Città di Palermo e son certo che Massimiliano sarà all’altezza del compito”.

Il neo coordinatore ringrazia l’On. Terrana per la fiducia ed aggiunge: “È per me un grande onore assumere questo incarico, che accolgo con responsabilità e con la volontà di mettere a disposizione della nostra città tutta la mia energia e il mio impegno politico. L’UDC a Palermo dovrà essere una comunità viva, capace di ascoltare i cittadini e di tradurre in proposte concrete i valori che da sempre ci contraddistinguono: la centralità della persona, la difesa della famiglia, l’attenzione ai più fragili e la costruzione di una società solidale e partecipata. Dobbiamo rafforzare la presenza dell’UDC nei quartieri della città, attraverso il dialogo diretto con i cittadini, costruire una squadra aperta e inclusiva, valorizzando l’apporto dei giovani e l’esperienza di chi ha già dato molto al partito e contribuire a un progetto di sviluppo che punti su legalità, lavoro, cultura e qualità della vita a Palermo.”

PALERMO, SICILIA

