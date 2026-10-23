Ammontano complessivamente a 654 mila euro le risorse destinate al Comune di Mascali nell’ambito della variazione di Bilancio approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana. Fondi che consentiranno di realizzare importanti interventi di riqualificazione urbana, messa in sicurezza delle infrastrutture e valorizzazione del patrimonio pubblico comunale. A esprimere soddisfazione sono il vicesindaco di Mascali Alberto Cardillo, l’assessore comunale Adele Finocchiaro e il Consigliere comunale Sebastiano Andò, che rivolgono un sentito ringraziamento al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, al capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars Giorgio Assenza e all’intero gruppo parlamentare regionale di Fratelli d’Italia per l’attenzione concretamente dimostrata nei confronti del territorio mascalese.





Nel dettaglio, le risorse previste riguardano tre importanti linee di intervento: 500 mila euro per lavori di riqualificazione del lungomare e del Centro Sociale Karol Wojtyla, oltre che per interventi di messa in sicurezza del manto stradale e di miglioramento dell’illuminazione pubblica, con particolare attenzione alle zone del territorio comunale che negli anni hanno maggiormente sofferto la carenza di investimenti e manutenzioni; ⁠100 mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei cimiteri comunali di Mascali e Puntalazzo, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e dignità a luoghi particolarmente importanti per la comunità; 54 mila euro per la riqualificazione dell’ex Camera dei Combattenti, immobile del patrimonio pubblico cittadino che potrà essere oggetto di un intervento di recupero e valorizzazione. “Si tratta di un risultato importante per Mascali, che premia il lavoro di interlocuzione istituzionale portato avanti in questi mesi e dimostra come una filiera istituzionale attenta alle esigenze del territorio possa tradursi in risposte concrete per i cittadini – dichiarano congiuntamente Cardillo, Finocchiaro e Andò – Non parliamo di interventi astratti, ma di risorse destinate a migliorare la sicurezza delle nostre strade, l’illuminazione delle aree più trascurate, il decoro dei cimiteri, la qualità dei nostri spazi pubblici e la valorizzazione di strutture importanti per la vita sociale della comunità. Il nostro ringraziamento va al Presidente Gaetano Galvagno, al Capogruppo Giorgio Assenza e a tutti i deputati regionali di Fratelli d’Italia, che ancora una volta hanno dimostrato attenzione e sensibilità verso le istanze provenienti dagli enti locali. È questa la politica che vogliamo continuare a praticare: una politica fatta di ascolto, presenza, impegno e risultati, capace di trasformare le necessità dei cittadini in interventi realizzabili”.





Gli interventi finanziati sono frutto delle priorità individuate insieme al Sindaco Salvo Gullotta per rispondere alle esigenze del territorio. Lo stesso primo cittadino ha espresso il proprio plauso e apprezzamento nei confronti delle istituzioni regionali, che hanno dimostrato concreta attenzione alle richieste avanzate dal Comune di Mascali, consentendo di programmare opere attese dalla cittadinanza. “Queste risorse rappresentano un’ulteriore opportunità per accelerare il percorso di rilancio e riqualificazione della nostra città – concludono Cardillo, Finocchiaro e Andò – Il nostro impegno sarà adesso quello di contribuire a trasformare rapidamente i finanziamenti in cantieri e opere concrete, affinché i benefici possano essere percepiti dai cittadini nel più breve tempo possibile.





Continueremo a lavorare con determinazione, in piena sinergia con l’Amministrazione comunale e con le istituzioni regionali, per dare a Mascali e alle sue frazioni l’attenzione, i servizi e le infrastrutture che meritano”. Al plauso rivolto alle istituzioni comunali e regionali si è unito anche il coordinatore del circolo locale di FdI Mascali, Maurizio Caruso.

Luogo: MASCALI, CATANIA, SICILIA

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