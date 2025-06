In risposta a una situazione di potenziale pericolo e disagio, l’Amministrazione comunale di Mascali, guidata dal sindaco Luigi Messina, ha programmato un intervento straordinario di pulizia e disostruzione delle caditoie e dei sifoni stradali su tutto il territorio comunale. L’iniziativa, volta a mitigare i rischi idraulici, si è resa necessaria a seguito del monitoraggio effettuato dall’Ufficio Tecnico, che ha evidenziato come numerose vie siano affette da un parziale o totale intasamento di pietrisco e sabbia vulcanica. Questa condizione impedisce il corretto deflusso delle acque piovane, spesso torrenziali, con potenziali ripercussioni negative per la viabilità e la sicurezza di pedoni e veicoli.





L’intervento prevede l’impiego di mezzi specializzati, camion a risucchio e canaljet, per rimuovere il compatto deposito di sabbia vulcanica e detriti dalla rete comunale delle acque bianche. Per l’esecuzione dei lavori è stata incaricata una ditta esterna, con un impegno di spesa da parte del Comune di circa 26 mila euro.

Le zone prioritariamente interessate da questi interventi includono le frazioni di Nunziata centro, Sant’Anna, Fondachello e Mascali centro. Un sopralluogo per l’individuazione precisa delle aree d’intervento è stato programmato per questa settimana, mentre l’avvio effettivo dei lavori è previsto per la fine di giugno. In una seconda fase saranno programmati interventi analoghi anche nelle altre frazioni.





L’assessore alle Manutenzioni, Angelo Patti, ha sottolineato l’importanza cruciale di questi lavori per la mitigazione dei rischi idraulici. L’operazione è frutto di una stretta collaborazione e coordinamento tra il sindaco Luigi Messina, il supporto operativo della protezione civile nella persona di Paolo Virzì, il capo dell’Ufficio Tecnico, ing. Michele Spina, e il collaboratore tecnico e amministrativo, architetto Leo Di Bella.

“L’Amministrazione, nella sua interezza – afferma l’assessore Patti – si impegna così a garantire maggiore sicurezza e vivibilità per i cittadini, prevenendo situazioni di allagamento che potrebbero causare ingenti disagi e danni”.

