Un viaggio musicale che celebra l’integrazione culturale

Siamo lieti di annunciare l’uscita di “Almas du Munnu”, il nuovo album del messinese Max Dedo, disponibile online per l’etichetta Astralmusic (Publishing: Borgatti Edizioni Musicali/Jois Edizioni Musicali). “Almas du Munnu” è un viaggio sonoro che unisce l’autenticità del dialetto siciliano a lingue e culture provenienti da ogni parte del mondo. L’album fonde tradizione e innovazione, esplorando una varietà di generi musicali attraverso duetti con artisti internazionali, ognuno dei quali canta nella propria lingua madre.





Tra gli ospiti troviamo:

Alfonso De Vilallonga (Spagna)

Celestino Esquerre (Santo Domingo)

Didem Ezgi Kurt (Turchia)

Mariel Danieli (Argentina)

Marina Ribeiro (Brasile)

Devin Robinson (USA)

Horacio “El Negro” Hernandez (Cuba)

Simona Sciacca (Italia)

Ogni brano è un’esplorazione musicale e culturale, un dialogo artistico che valorizza le identità e le tradizioni di ogni partecipante. L’album è un inno alla diversità e dimostra come la musica possa abbattere barriere e costruire ponti tra popoli. “Almas du Munnu” invita l’ascoltatore a celebrare la propria unicità e a resistere all’omologazione, esaltando la bellezza che nasce dall’incontro tra culture.





Tracklist

1. Toda la Noche feat. Celestino Esquerre

2. Almas du Munnu feat. Alfonso De Vilallonga

3. Amici Mei feat. Didem Ezgi Kurt

4. Tantu feat. Mariel Danieli

5. Rumba Siciliana feat. Simona Sciacca

6. Luna de Amor feat. Alfonso Vilallonga

7. Modinha feat. Marina Ribeiro

8. Sulu Attimi feat. Devin Robinson

Multilink: https://link.astralmusic.eu/maxdedo_almasdumunnu

Max Dedo





Compositore, polistrumentista, arrangiatore e trombonista, Max Dedo si diploma in trombone presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina e come professore d’orchestra alla Scuola di Musica di Fiesole. Vanta una lunga carriera costellata di collaborazioni con artisti del calibro di Max Gazzè, Elio e le Storie Tese, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Nicola Piovani, Fabrizio Moro, Bandabardò e molti altri. Ha inciso 4 album da solista e partecipato a oltre 130 dischi come session man. Come membro dell’orchestra RAI, ha calcato il palco del Festival di Sanremo e di numerose trasmissioni nazionali, collaborando con artisti internazionali quali Sting, George Benson, James Taylor, Michael Bublé, Caetano Veloso, Rod Stewart e Andrea Bocelli. Ha studiato al Teatro alla Scala di Milano con il M° Torsten e ha debuttato nel mondo classico/sinfonico esibendosi con maestri come Riccardo Muti, Carlo Maria Giulini e Giuseppe Sinopoli. Oltre alla musica dal vivo, ha lavorato in ambito teatrale, televisivo e pubblicitario, firmando musiche per musical, spot e documentari. Tra i programmi radiofonici di cui è autore, compositore e arrangiatore ricordiamo: “Un giorno da renna” – Rai Radio 1 / “Un giorno da gambero” – Rai Radio 1 / “Un giorno da Radio 1” – Rai Radio 1 / “Il Mangiadischi” – Rai Radio 1.

Luogo: Messina, MESSINA, MESSINA, SICILIA

