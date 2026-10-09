“da Nord a Sud /Il MEDITERRANEO”

Al suo 35esimo ciclo la rubrica del contenitore domenicale della Tgr Buongiorno Europa si rinnova. Nasce “da Nord a Sud / il Mediterraneo”.

Domenica 11 ottobre alle 11,25 su Rai 3 la prima puntata per conoscere contenuti, obiettivi e protagonisti del Forum per la pace voluto dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme.

Poi andremo nell’ennesima enclave spagnola all’estero. Non solo Ceuta e Melilla, in Marocco, ma Llivia in Francia. Un piccolo comune nei Pirenei governato da Madrid, ma circondato da territorio francese.





Quindi in Grecia per conoscere le ricadute che il film Odissea di Christopher Nolan sta avendo per il turismo, nei luoghi del poema epico e dove sono state girate alcune scene. E poi lo studio dei versi di Omero nelle scuole del paese.

Infine, ritorniamo all’oasi di Torre Guaceto, in Puglia, un paradiso per gli animali e gli amanti della natura.

Ritornano in questo ciclo anche gli #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

“da Nord a Sud / il Mediterraneo” è una rubrica della Tgr. Direttore Roberto Pacchetti, vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio, grafica ed edizione di Emanuele Guida. Ha collaborato Nicola Alosi

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