Dopo le mie ripetute segnalazioni sulla mancata presenza della Polizia Municipale davanti all’Istituto Comprensivo Arenella negli orari di ingresso e di uscita degli alunni, oggi finalmente il presidio è tornato operativo. Nei mesi scorsi avevo sollecitato più volte l’Amministrazione e il Comando della Polizia Municipale, chiedendo che venisse garantita una presenza concreta davanti alla scuola, soprattutto negli orari più delicati per la sicurezza degli alunni e delle famiglie. La questione era stata nuovamente sollevata anche con l’avvio del nuovo anno scolastico, quando, nonostante la previsione del servizio, la presenza effettiva degli agenti non risultava sempre garantita.





A seguito delle mie richieste e della mia insistente interlocuzione, oggi i vigili sono nuovamente presenti davanti alla scuola. È un risultato importante, perché quando si parla di sicurezza dei bambini e delle famiglie non possono bastare servizi previsti sulla carta: è necessario che siano concretamente garantiti sul territorio.

Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale impegnati nel servizio e continuerò a monitorare la situazione affinché il presidio venga assicurato con continuità.

NATALE PUMA



CONSIGLIERE COMUNALE DI PALERMO

Sud Chiama Nord

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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