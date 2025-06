Oltre 400 tesserati, una squadra di Baskin che integra decine e decine di ragazzi disabili ed una continua attività in un territorio tra i più difficili della città di Messina. Visita istituzionale della Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione sport del Senato, alla palestra di Ritiro, proprio nel cuore del quartiere di Giostra, uno dei quartieri a più alto rischio della città dello Stretto, gestita dal Castanea Basket e dal suo “visionario” dirigente Filippo Frisenda. “Quella che ho visto oggi – dichiara la Senatrice Bucalo – è una realtà straordinaria in cui ragazzi normodotati e ragazzini disabili giocano insieme e svolgono attività sportiva ad altissimo livello. Una realtà divenuta nel tempo presidio di legalità sul territorio e in cui non esistono barriere sociali, culturali o fisiche. Un baluardo di inclusione, costretto però ad operare in una struttura che rappresenta enormi limiti e senza alcun tipo di sostegno economico, se non l’impegno dei dirigenti e delle famiglie che, sostenendo la prima squadra che milita, non senza difficoltà, nel campionato di serie B interregionale, finanziano anche le altre attività della società. Impossibile non accogliere il disperato grido d’aiuto delle famiglie e del dirigente a far sopravvivere questa realtà che rappresenta l’unica alternativa possibile alla strada, o peggio all’obblio, per moltissimi di questi ragazzi, che spesso non trovano “posto” in altre società. Emozionante sentire lee testimonianze dei genitori disposti anche ad affrontare lunghi tragitti per permettere ai propri figli di poter praticare il proprio sport preferito e sentirsi parte integrante di una vera squadra a livello professionistico”.

