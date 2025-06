Un film aspettato, immaginato, ipotizzato e poi, finalmente, visto. Anzi, vissuto. In un evento non mondano, ma umano. Per l’evento del Sai Palermo, il De Seta al completo

È stata una prima assoluta non solo per SAMSA, ma per tutta la rete del Sai Palermo.

Emozione a fette, sorpresi nel ritrovarci tutti e tutte a riempire il cinema De Seta per SAMSA, il film breve scritto e diretto da Gianpiero Pumo, che ha unito per un anno intero sia la produzione che il Sai Palermo.

Un film aspettato, immaginato, ipotizzato e poi, finalmente, visto.

Anzi, vissuto. In un evento non mondano, ma umano.

La redazione del Sai Palermo Young in modalità “squadra video e social”, le lacrime di Alex alla fine del film, l’emozione palpabile di Gianpiero Pumo, gli occhi infiniti di Abdoulie Manjang-Nasìr, la maestrìa di Filippo Luna, lo Chef di SAMSA premio Atena Nike come “miglior attore”, il sorriso pieno di Angela Errore, la gioia di Fabrizio Ferrandelli, la soddisfazione di Vincenzo D’Amico, gli allievi della scuola Piano Focale – Scuola di cinema indipendente, la musica superba di Jack Scinardo, le braccia aperte di Gabriele Albergoni di I.N.F.A.O.P., l’editing impeccabile di Filippo Susinno, l’imprescindibile docufilm che spiega e rivela il film coinvolgendo lo spettatore in tutto quello che c’è dietro.

Questo è stato SAMSA, ieri sera. Questo sarà SAMSA, da oggi.

Una narrazione “attraverso” e che attraversa.

Una narrazione che approda in una SAMSA. Dopo un viaggio. Dopo un dolore.

le foto che vedete sono di Alex, Sidik, Moustapha, Rose, Alpha, Djoulafa, alcuni dei componenti della redazione interna del Sai, “Sai Palermo Young”, ritratti anche in una foto.





