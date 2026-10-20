Messina si prepara ad accogliere la quarta edizione del Festival delle Pari Opportunità dello Stretto – Inclusivity Village 2026, in programma giovedì 22 ottobre a Villa Dante, dalle ore 09.00 alle 19.00. L’evento è stato presentato a Palazzo Zanca alla presenza del sindaco Federico Basile, con gli interventi dell’assessora alle Pari Opportunità Liana Cannata, del presidente della Messina Social City Francesco Giorgio, dell’amministratore delegato di Caronte & Tourist Pietro Franza e la Diversity & Disability Manager Piera Calderone.

Una giornata dedicata all’inclusione, alla valorizzazione delle differenze e alla promozione delle pari opportunità, attraverso il confronto tra istituzioni, cittadinanza, scuole, associazioni, professionisti, realtà del terzo settore e protagonisti di esperienze significative.

A condurre l’iniziativa sarà il giornalista Rai Stefano Buttafuoco, conduttore del programma “Il cacciatore di sogni” che racconta storie di riscatto e inclusione sociale di persone con disabilità. La conduzione sarà accompagnata dalla traduzione in LIS a cura di due interpreti dell’Ente Nazionale Sordi (ENS).





Al centro della manifestazione IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità, il progetto finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027, nato per prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza, promuovendo una cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza e della partecipazione. L’Inclusivity Village si propone di dare visibilità alle iniziative già attive sul territorio e alle nuove progettualità capaci di trasformare i principi delle pari opportunità in strumenti e occasioni concrete per la comunità.

Novità di questa edizione è il riconoscimento dedicato alle scuole: gli istituti che avranno presentato i propri progetti inclusivi saranno valutati dalla commissione di IncludiME, che premierà quelli che si saranno distinti per buone pratiche in materia di inclusione e pari opportunità. Alle scuole selezionate verrà consegnato l’IncludiME t@g, a testimonianza dell’impegno concreto di studentesse, studenti e docenti nel costruire comunità scolastiche più accoglienti e rispettose delle differenze.

Durante la conferenza stampa è stato inoltre firmato il protocollo d’intesa con l’istituto La Farina – Basile, un percorso sperimentale nato dall’interlocuzione promossa dallo stesso istituto e dalle famiglie, con l’obiettivo di dare continuità alle esperienze inclusive già avviate durante gli studi. Il protocollo disciplina una collaborazione della durata di un anno scolastico ed è destinato a ragazze e ragazzi con disabilità, ex studenti dell’istituto: prevede percorsi personalizzati di inclusione, orientamento e partecipazione alla vita scolastica, finalizzati alla valorizzazione delle competenze, al rafforzamento dell’inclusione post diploma e al supporto delle famiglie.





Il programma alternerà testimonianze, performance artistiche, musica, teatro e presentazioni di progetti innovativi. Tra i temi affrontati, l’accessibilità e la disabilità, il contrasto alla violenza sulle donne, l’inclusione attraverso la tecnologia, l’educazione, il lavoro, l’autonomia economica, il benessere psicologico e il dialogo tra generazioni.

Spazio anche a esperienze come CapisciAMe, il progetto che utilizza l’intelligenza artificiale per rendere più accessibili i sistemi di riconoscimento vocale, e FindME, la miniserie a fumetti dedicata alla storia e all’identità di Messina, con particolare attenzione all’accessibilità e alla sensibilizzazione contro bullismo e discriminazioni.





La giornata coinvolgerà, tra gli altri, Messina Social City, il Polo Ippocrene, le università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, l’associazione In Famiglia, Officina del Sole, Global Thinking Foundation ETS, CIRS Casa Famiglia ETS, CGIL Messina, UILtrasporti, Road to 50%, l’associazione Crescendo, l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, la rete dei CUG e CPO e diverse realtà artistiche e culturali cittadine.

L’iniziativa si concluderà con un’esperienza musicale collettiva in modalità silent disco, nella quale i partecipanti potranno condividere lo spazio scegliendo differenti percorsi d’ascolto.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, a tutte le fasce d’età, e non è necessaria alcuna prenotazione. L’Inclusivity Village nasce con l’ambizione di andare oltre il singolo appuntamento, mettendo in rete competenze, istituzioni e associazioni e rafforzando una cultura delle pari opportunità che sappia coinvolgere cittadini di tutte le età.

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