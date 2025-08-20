“In attesa dei fondi e dei tempi amministrativi necessari per le procedure di acquisto di una nuova risonanza magnetica, ritengo indispensabile che l’ospedale di Milazzo sia dotato in tempi rapidi di un apparecchio anche a noleggio, così da garantire ai cittadini un servizio diagnostico essenziale e ridurre disagi e liste d’attesa.” Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Alessandro De Leo, che invita il direttore dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ad attivarsi con urgenza. “Non possiamo permettere che l’assenza di questo presidio diagnostico penalizzi ulteriormente il territorio e costringa i pazienti a rivolgersi altrove. La sanità pubblica locale – conclude De Leo – deve garantire tempi rapidi e servizi di qualità.”

Luogo: MILAZZO, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.