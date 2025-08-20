S’intitola “Mille Rose”, di e con Lucia Sardo e la “Women Orchestra” diretta da Alessandra Pipitone, è un viaggio in musica e poesia tra le trame luminose dell’esistenza di Rosa Balistreri, anima indomita della Sicilia, la cui voce riecheggia come un canto di resilienza e speranza. Imperdibile, domenica 24 agosto, alle ore 20.45, al “Teatro Lucio Dalla” di Milo, nella “Rassegna di teatro, musica e danza” (Estate2025), diretta da Alfio Zappalà, diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama con il patrocinio della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Gli arrangiamenti per orchestra sono di Davide Coppola e Valter Sivilotti. Il testo è di Lucia Sardo, la regia di Maria Arena. Scene di Gregorio Calderone.

A rendere l’esperienza ancora più emozionante e travolgente è la possibilità di portare in scena lo spettacolo con la Women Orchestra, diretta da Alessandra Pipitone: Carmela Stefano (fisarmonica), Manola Micalizzi (percussioni), Simona Malandrino (chitarre) nonché la presenza del “puparo” Gioacchino Cappelli e delle “pupe” dei Fratelli Napoli.

La Women Orchestra è un ensemble tutto al femminile, capace di intrecciare sonorità avvolgenti e vibranti, dando vita a un tappeto musicale che amplifica la potenza della narrazione. Le loro note, cariche di passione e intensità, trasformano ogni istante in un viaggio sensoriale unico, rendendo Mille Rose un evento che risuona nell’anima e nel cuore di chi ascolta.

Come una libellula che sfiora leggera mille petali, simbolo di trasformazione e libertà, così Rosa ha attraversato la vita, tessendo con la sua arte un ponte tra il dolore e la bellezza. Le Mille Rose “sono un tributo a tutte le donne che, come lei, hanno saputo affrontare le tempeste con grazia e ardore, trasformando le ferite in melodia, la sofferenza in poesia. Rosa è il battito eterno di ogni donna che ha fatto del suo cammino una ballata di forza e delicatezza, danzando tra le spine con l’anima rivolta al cielo”.

Al centro di questa rappresentazione, l’attrice Lucia Sardo dona corpo e anima a Rosa, intrecciando con maestria le note della tradizione siciliana alle storie di donne coraggiose. La sua interpretazione ci conduce in un mondo dove la musica diventa strumento di liberazione e le parole si fanno eco di speranza.

Questo spettacolo non è solo un omaggio a Rosa Balistreri, ma un abbraccio collettivo a tutte le donne che, come lei, hanno lottato e continuano a lottare per un futuro più luminoso. Un futuro in cui ogni rosa possa sbocciare libera, forte e orgogliosa del proprio essere. Mille Rose invita il pubblico a immergersi in una narrazione intensa e coinvolgente, celebrando la capacità innata delle donne di risorgere e fiorire, trasformando le sfide in opportunità e i sogni in realtà.

Uno spettacolo che offre al pubblico l’opportunità di riscoprire una figura fondamentale della cultura siciliana e italiana, attraverso lo sguardo e l’interpretazione di un’attrice che continua a ispirare e affascinare con la sua arte. È un inno alla forza e alla bellezza delle donne, che, come rose, sbocciano anche nelle condizioni più avverse, portando colore e speranza nel mondo.

*

Prossimi appuntamenti con la “Rassegna di teatro, musica e danza” (Estate2025), diretta da Alfio Zappalà, al “Teatro Lucio Dalla” di Milo (ore 20.45 per tutti gli appuntamenti in cartellone): il 27 agosto sarà la volta di “Mizzica questo è jazz”, un racconto inedito che narra, insieme, la Sicilia e la nascita del jazz, con Andrea Tidona e Rino Cirinnà. Il 30 agosto, chiude in allegria “Soggetti smarriti”, cabaret show con la compagnia de “Il gatto blu – Harpago”.

Prevendita biglietti:

Presso il botteghino Cine Teatro REX – Via Teatro 14 – Giarre (CT). Aperto al pubblico lunedì e venerdì dalle 9:30 alle 11:30, martedì e giovedì dalle 18:30 alle 20:30. Presso il punto vendita LIVE TICKET della tua città, cercalo su www.liveticket.it Prevendita biglietti on line: www.liveticket.it Possibilità di acquisto biglietti e abbonamento con Carta del Docente, Carta Cultura e del Merito. La direzione artistica e l’organizzazione si riservano la possibilità di apportare variazioni al programma.

Servizio navetta da Giarre e Riposto, per consentire la partecipazione agli eventi in cartellone anche a coloro che hanno difficoltà a raggiungere autonomamente il Teatro Lucio Dalla di Milo. Info e prenotazioni: 346 0394180





Luogo: Teatro Lucio Dalla di Milo , Via Crisafulli, 10, MILO, CATANIA, SICILIA

