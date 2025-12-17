Palermo. La Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, esprime piena solidarietà al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, vittima di nuove e gravi minacce di morte: “Ogni tentativo di intimidire chi rappresenta le istituzioni e si impegna per il bene della comunità è un attacco alla democrazia e alla convivenza civile. Questo sindacato da sempre condanna e contrasta ogni forma di violenza”.

