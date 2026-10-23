Sono 7 i milioni di euro stanziati per il Comune di Mineo dalla Regione Siciliana, destinati ad affrontare il grave squilibrio finanziario del Comune menenino, derivante dall’obbligo di risarcimento alle famiglie dei 6 operai che persero la vita nel 2008 nella tragica strage del depuratore comunale. Una notizia molto importante per superare il dissesto finanziario del Comune.





Il giornalista e scrittore menenino, Agrippino Castania, dopo aver appreso la notizia ha subito espresso dichiarazioni positive. “Il nostro Comune grazie – spiega Agrippino Castania – a questo contributo regionale, utile per risarcire i familiari dei 6 operai morti nel depuratore nel 2008, sarà facilitato nel superare il dissesto finanziario. Da menenino mi associo alle parole del Sindaco Giuseppe Mistretta, per noi è un momento straordinario come Comunità. Mi complimento con le forze politiche che hanno permesso questo importante risultato”. Infine Agrippino Castania si auspica, come già avvenuto in diverse occasioni, l’uscita dal dissesto, in tempi brevi, del Comune di Mineo.

Luogo: MINEO, CATANIA, SICILIA

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