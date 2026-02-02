Il 15 febbraio 2026 alle ore 18:30, la suggestiva Sala degli Specchi di Villa Palagonia ospiterà Mirror Stars – Love Edition, un concerto immersivo del Quartetto Montalbano dedicato ai grandi temi dell’amore nella musica.

L’evento propone un’esperienza che unisce musica dal vivo, luce e architettura barocca, trasformando lo spazio storico in un ambiente sensoriale avvolgente. Il pubblico sarà immerso in un percorso sonoro che attraversa celebri colonne sonore cinematografiche e canzoni iconiche, rielaborate per quartetto d’archi, in un dialogo continuo tra suono e riflessi.





La Love Edition, pensata in occasione del periodo di San Valentino, si configura come un momento di ascolto intimo e condiviso, dove la musica diventa veicolo di emozioni senza tempo.

Il biglietto include anche una visita guidata a Villa Palagonia e un calice di vino, offrendo agli spettatori un’accoglienza completa prima del concerto.





Dettagli evento

15 febbraio 2026

Ore 18:30

Sala degli Specchi – Villa Palagonia

Quartetto Montalbano

Posti limitati

Mirror Stars – Love Edition invita il pubblico a vivere la musica non solo come ascolto, ma come esperienza immersiva, in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia.

Villa Palagonia, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

