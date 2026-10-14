Monreale si appresta a vivere due giornate interamente dedicate alle radici, all’arte e alle usanze del territorio con la prima edizione del “Festival della Cultura Popolare”, in programma venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026. La manifestazione proporrà un ricco calendario di appuntamenti tra tavole rotonde, laboratori, sfilate folkloristiche, teatro dei pupi e spettacoli comici e musicali presso l’Antivilla Comunale e per le vie della città.



L’evento valorizzerà le grandi maestranze artigianali e le tradizioni secolari della comunità monrealese.

«Il Festival della Cultura Popolare nasce dalla volontà di valorizzare e tramandare il nostro inestimabile patrimonio storico e immateriale», dichiara il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. «Monreale non è soltanto straordinaria bellezza architettonica, ma è anche il frutto di una forte identità culturale costruita nei secoli, fatta di fede, artigianato e tradizioni che meritano di essere celebrate e condivise con i cittadini e i visitatori».





Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura, Fabrizio Lo Verso: «Abbiamo ideato un programma vario e inclusivo, capace di coinvolgere famiglie, appassionati e giovani. Dalla storia del Carretto Siciliano all’Opera dei Pupi, passando per il folklorismo, i tamburinai e la musica dei cantastorie, questo festival rappresenta un viaggio emozionante nel cuore autentico della Sicilia. Invito tutti a partecipare per riscoprire insieme le nostre origini».





IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

VENERDÌ 16 OTTOBRE Ore 18:00 – Antivilla Comunale: Tavola Rotonda “I 400 anni del SS. Crocifisso di Monreale tra storia, fede e tradizioni”, a cura della Confraternita del SS. Crocifisso. Ore 19:30 – Antivilla Comunale: “Viaggio alla scoperta delle origini storiche e delle antiche tecniche pittoriche e costruttive: L’Arte del Carretto Siciliano”, a cura di Lisa Sciortino e del Maestro Michele Ducato.Ore 21:00 – Antivilla Comunale: “Storia dell’Opera dei Pupi a Monreale”, a cura di Benedetto Rossi e Cinzia Rossi. Ore 22:00 – Antivilla Comunale: Spettacolo comico con TOTI e TOTINO in “ECCOCI QUA: Tra tradizioni e risate”, a cura di Quintosol.





SABATO 17 OTTOBRE Ore 17:00 – Antivilla Comunale: Laboratori di Pupi Siciliani “La Bottega del Puparo”, a cura della Compagnia Brigliadoro di S. Bumbello.Dalle ore 18:00 – Per le vie della città: Sfilata di tamburi in festa con le associazioni “I Tamburi di Monreale”, “I tamburinai di Casteldaccia” e “I tamburinai di Belmonte Mezzagno”. Sfilata di carretti siciliani e cornamuse a cura dell’Associazione “La Monrealese” e della Famiglia Modica. Sfilata dei gruppi folkloristici “Trinacria Bedda” di Monreale, “Annacamunni Picciotti” di Balestrate, “Engium” di Gangi e “Gazzara” di Caltavuturo. Ore 18:30 – Antivilla Comunale: Spettacolo dell’Opera dei Pupi “Storia dei Paladini di Francia. Duello di Orlando e Rinaldo per Angelica”, a cura della Compagnia Brigliadoro di S. Bumbello. Ore 19:30 – Antivilla Comunale: Spettacolo dei gruppi folkloristici “Tutti in ballo”. Ore 21:00 – Antivilla Comunale: A cena con la cantastorie “Voci e storie di Sicilia” con Sara Cappello e Toni Greco.

L’evento è promosso dal Comune di Monreale con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.

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