Venerdì 23 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” (via via Vittorio Emanuele 463) ospiterà il convegno dal titolo “Re-Care, dalla sperimentazione alle politiche: costruire percorsi di cura integrata”.

L’evento rappresenta il momento conclusivo per condividere e restituire al territorio i risultati del percorso pluriennale del progetto “Re-Care salute: ricostruire cura e salute”.

Finanziato dalla Fondazione Con il Sud, il progetto vede come ente capofila la cooperativa La Panormitana, in partnership con l’associazione Nahuel, il Centro Astalli di Palermo, la Città metropolitana di Palermo, Il Comune di Palermo ,la Fio.PSD, la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami, l’Università di Palermo – Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.





Le finalità del progetto Re-Care

L’esperienza di Re-Care ha contribuito a promuovere un nuovo modo di accompagnare le persone senza dimora con problematiche di salute mentale, ponendo al centro la persona nella sua globalità e costruendo risposte capaci di integrare salute, relazione, abitare e lavoro. Un percorso che, partendo dalla sperimentazione, ha consolidato una buona pratica fondata sulla prossimità, sulla continuità della cura e sull’integrazione degli interventi sociali e sanitari.

“Fondamentale è stato il coinvolgimento della comunità e delle persone senza dimora, attraverso azioni di sensibilizzazione e la partecipazione attiva delle scuole, dell’università e delle diverse realtà del territorio. Allo stesso tempo, il rafforzamento del Care Network tra pubblico e privato ha favorito una maggiore integrazione dei servizi, rendendoli più vicini alle persone e capaci di dare risposte condivise a bisogni complessi” – dichiara Nadia Sabatino, responsabile di progetto e presidente della Cooperativa sociale La Panormitana.





Programma del Convegno

La mattinata si aprirà con i saluti del presidente della Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio, e dalla presenza dell’Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, a seguire , gli assessori comunali Domenica Calabrò (delega alle Politiche sociali, Comune di Palermo) e Fabrizio Ferrandelli, delega all’Innovazione e all’abitare sociale, comune di Palermo ) A seguire, interverranno i relatori e le relatrici degli enti partner (Costantino Visconti dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali – UNIPA; Don Sergio Ciresi – direttore Caritas diocesana di Palermo, Maurizio Montalbano – direttore Dipartimento Salute mentale, Don Marco Pagniello – Direttore Caritas Italiana, Emanuele Cardella – Centro Astalli Palermo e Alessandro Carta Presidente fio.PSD)





I lavori si articoleranno in due sessioni principali, moderati da Anna Cullotta coordinatrice progetto Re-Care





Prima sessione:

– Il Welfare responsabile: una cornice per ricostruire cura e Salute – Giuseppina Tumminelli

– Ricostruire cura e salute: un percorso di partecipazione e cura – Nadia Sabatino

– La sfida dell’integrazione socio-sanitaria nel contrasto al fenomeno della grave marginalità adulta – Agnese Ciulla

– La presa in carico integrata – Anna Provenzano





Seconda Sessione:

– Voci dal progetto – Alessia Triveri e beneficiari del progetto

-Strumenti e linguaggi visuali per cambiare la percezione delle persone senza dimora – Giulia Manzella

– Interventi Programmati

– Sfide e Visioni – Anna Ponente e Giuseppe Mattina

– Conclusioni – Don Sergio Ciresi

Luogo: Aula Magna – Pontificia Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, Via Vittorio Emanuele , 463, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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