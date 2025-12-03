Venerdì 5 dicembre, al Teatro Imperia di Monreale, il Pinocchio di Pippo Madè — un classico dell’arte siciliana contemporanea — incontrerà per la prima volta la batteria visionaria di Francesco Cusa, in un evento unico nel suo genere, capace di unire suono e immagine in una forma completamente nuova.



Le celebri tavole del Pinocchio madiano — esposte in Italia, all’estero e al Museo di Collodi, e sostenute da vent’anni dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi — scorreranno sul grande schermo come un film dipinto. A rispondervi, colpo su colpo, sarà la batteria di Cusa: improvvisazione pura, ritmo che incalza, pause che interrogano, vibrazioni che trasformano ogni tavola in un organismo vivo.





E sempre venerdì, il pubblico vivrà un momento raro: il Maestro Pippo Madè, quasi novantenne, disegnerà dal vivo durante la performance. Un gesto che non è soltanto spettacolare, ma profondamente rivelativo: lo spettatore assiste alla nascita di un’opera, alla scintilla creativa che di solito resta invisibile.

I disegni saranno poi donati alle scuole di Monreale, trasformando l’evento in un investimento culturale che lascia un segno concreto sul territorio.

A presentare l’incontro sarà Rosario Lo Cicero Madè, giornalista e presidente dell’Associazione Culturale Festina Lente che, insieme alla Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Roccamatisi, si occuperà della narrazione delle opere accompagnando il pubblico attraverso simboli, metafore e passaggi chiave della metamorfosi di Pinocchio.





L’appuntamento è rivolto in particolare agli studenti del territorio. L’Assessore all’Istruzione Patrizia Roccamatisi sottolinea il valore formativo dell’iniziativa:

«La presenza di Pippo Madè e Francesco Cusa al Teatro Imperia offre ai nostri studenti un’occasione autentica per attivare immaginazione, emozione e partecipazione. Non è un semplice spettacolo, ma un momento educativo che rafforza il legame tra scuola, cultura e comunità.»

Una convinzione condivisa dall’Assessore allo Sport e Spettacoli Salvo Giangreco, che considera l’appuntamento “una conferma del Teatro Imperia come luogo vivo, inclusivo e contemporaneo, capace di dialogare con i giovani attraverso linguaggi immediati e coinvolgenti”.





L’evento è ideato e curato dall’Associazione Culturale Festina Lente di Claudia Scavone e Rosario Lo Cicero Madè, realizzato con il supporto degli Assessorati allo Sport e Spettacoli e all’Istruzione del Comune di Monreale, con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, e la collaborazione della Cooperativa Esibirsi e dell’Auser di Monreale.

PINOCCHIO TRA SUONO E COLORE – CUSA & MADÈ

Venerdì 5 dicembre 2025 – Ore 9.00/11.00

Teatro Imperia – Monreale

Ingresso libero

