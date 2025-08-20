







“Con profondo sdegno e grande preoccupazione, Italia Viva Carini condanna fermamente la serie di furti e atti vandalici che, negli ultimi giorni, hanno colpito alcuni luoghi di culto della nostra città, dichiara il Dott.Vincenzo Montalbano, Commissario di Italia Viva a Carini. Tali episodi, oltre a rappresentare una gravissima offesa al patrimonio religioso e culturale di Carini, costituiscono un vile attacco all’intera comunità, ai suoi valori e alla sua identità.

,Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà alla comunità religiosa carinese, ferita da gesti che offendono non solo la fede, ma anche la dignità collettiva di un popolo che ha sempre fatto del rispetto e della convivenza civile un proprio punto di forza.





Allo stesso modo, rivolgiamo piena vicinanza al Sindaco Dr Giovì Monteleone per il tentativo di furto subito nella sua abitazione, episodio che tocca da vicino le istituzioni e che rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sulla crescente emergenza sicurezza che Carini sta vivendo.





Questi atti vili e codardi non possono e non devono passare inosservati né essere minimizzati. È necessario che l’intera comunità carinese risponda in modo compatto, determinato e responsabile. Solo attraverso l’unità, la partecipazione attiva e il senso civico potremo contrastare efficacemente questo cancro sociale che mina la serenità e la sicurezza del nostro territorio.





Italia Viva Carini si dice pronta a contribuire concretamente all’istituzione di un tavolo di confronto con tutte le forze politiche, le associazioni del territorio e i gruppi civici, per individuare insieme – attraverso il dialogo e il confronto costruttivo – strategie e azioni condivise in grado di restituire fiducia, sicurezza e speranza ai cittadini.





Rinnovando la nostra condanna verso ogni forma di violenza e illegalità, ribadiamo il nostro impegno per una Carini più sicura, più giusta e più unita”.

















