Il Movimento Pachino Autonomista – Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti è lieto di annunciare il proprio sostegno alla candidatura di Barbara Fronterrè per il ruolo di Sindaco della città di Pachino. Dopo un’attenta valutazione delle varie proposte e delle personalità in campo, il Movimento ha deciso all’unanimità di appoggiare Barbara Fronterrè, ritenendola la candidata più autorevole in grado di dare una svolta concreta al futuro della nostra città. La scelta di sostenere Barbara Fronterrè deriva dalla sua comprovata esperienza, dalla sua visione chiara e dal suo impegno per il benessere della comunità di Pachino.

“Pachino si trova ad un bivio cruciale. E’ necessario imprimere una svolta decisa per recuperare la strada perduta. – ha dichiarato il commissario cittadino degli autonomisti Salvatore Midolo – Insieme alla candidata sindaco ed agli altri partiti della coalizione, siamo convinti di poter affrontare al meglio le sfide e cogliere le opportunità per lo sviluppo e il miglioramento della nostra città. Il nostro movimento garantirà un sostegno solido e una visione autentica per la comunità. L’impegno e la collaborazione di tutti saranno essenziali per superare le difficoltà e capitalizzare le potenzialità che Pachino ha da offrire.”



Il Movimento Pachino Autonomista – Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti dunque sostiene con convinzione la candidatura di Barbara Fronterrè, con l’unico intento di costruire un futuro migliore per la nostra amata città.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.