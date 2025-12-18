Per il secondo anno consecutivo, gli studenti del Liceo Musicale dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Amari – Rizzo – Pantano’ hanno portato la musica tra i corridoi dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, partecipando al progetto regionale ‘Musicalmente insieme… Note di vita – L’orchestra in ospedale’, regalando a pazienti, operatori sanitari e familiari un pomeriggio di intensa emozione e condivisione. Per un giorno, i reparti ospedalieri hanno cambiato volto, diventando spazi di arte e condivisione, animati dal talento dei giovani musicisti e accompagnati dalla guida sensibile e appassionata dei loro docenti. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva hanno contribuito le installazioni natalizie, curate dagli studenti e dai docenti dell’IIS ‘Fermi Guttuso’, e la presenza coinvolgente dei clownterapisti, capaci di intrecciare musica, sorrisi ed emozioni in un’unica, potente esperienza collettiva.





Il concerto si inserisce nel più ampio progetto regionale ‘Musicalmente insieme… Note di vita’, che vede studentesse e studenti della rete dei Licei Musicali della Sicilia esibirsi tra il 3 e il 22 dicembre in diversi reparti ospedalieri, comprese strutture pediatriche. Il progetto, avviato lo scorso maggio e finanziato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, nasce dalla collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e gli assessorati regionali dell’Istruzione e della Salute, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo educativo della musica anche come strumento capace di migliorare la qualità della vita negli ambienti di cura.





“Questo progetto rappresenta in modo autentico il senso più profondo della scuola e della musica – ha dichiarato la dirigente scolastica Rosalba Mingiardi – I nostri studenti non hanno soltanto suonato, ma hanno donato tempo, emozioni e sensibilità, entrando in relazione con un luogo delicato come l’ospedale. È un’esperienza formativa straordinaria che insegna quanto l’arte possa essere cura, vicinanza e umanità. Ringrazio per la disponibilità e l’accoglienza la dott.ssa Antonella Di Stefano, che ha reso possibile la realizzazione dell’evento all’interno dell’ospedale, i ragazzi, i docenti e tutto il personale sanitario per aver reso possibile questo momento di pura magia”.

Una sinergia di affetti ed emozioni che è arrivata dritta al cuore.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.