Dal National Press Club di Washington al Senato della Repubblica: l’eccellenza italiana si incontra

C’è un filo che unisce Washington e Roma, il National Press Club e il Senato della Repubblica. È il filo dell’eccellenza italiana che viaggia, si afferma nel mondo e poi torna a casa per incontrarsi, riconoscersi, fare sistema. Dopo la XII Edizione del Premio Eccellenza Italiana, svoltasi al National Press Club di Washington DC, a pochi passi dalla Casa Bianca, quel percorso prosegue idealmente in Italia.

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 10:30, nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica, la Fondazione E-novation promuove un incontro istituzionale che non è una nuova cerimonia di premiazione, ma un momento di restituzione e dialogo. I vertici della Fondazione E-novation – Massimo Lucidi, Alberto Patruno, Cristina Gessi, Aldo Morgillo, Armando Lanza, Francesca Ballali e Maria Rossana Ursino – si ritroveranno in un luogo simbolico della Repubblica per proseguire un lavoro che da dodici anni mette in relazione imprese, istituzioni e cultura.





In questo contesto saranno conferiti i Premi Speciali a Daniele Bartocci come giornalista e Stefano Gagliardi come cantante lirico, a riconoscimento di percorsi professionali di particolare rilievo, mentre la presenza di Nicola Caputo, Consigliere del Ministro degli Affari Esteri per l’Export e l’Internazionalizzazione della Filiera Agroalimentare, rafforza il profilo istituzionale dell’incontro e ne sottolinea il respiro internazionale.

Come ha evidenziato Massimo Lucidi proprio a Washington DC:

“È stato bello vedere sul palco tante storie diverse accomunate da un dato fondamentale: imprese e organizzazioni capaci di innovare, evolversi e restare tradizionalmente umane. Questo è il modello italiano di eccellenza e sostenibilità, unico al mondo”.





A rendere concreto questo racconto sono le storie già protagoniste della XII Edizione del Premio Eccellenza Italiana al National Press Club di Washington DC, che vengono richiamate e condivise anche a Roma:

Anchorage Group – London

Tiziana Rocca, Direttrice Taormina Film Festival

Paolo Graziano, Executive Chairman, Magnaghi Aerospace Group

Salvatore Burrafato, Presidente Gesap – Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo

Francesco Pinto, Segretario Generale ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

Gianni e Francesco Casella, Studio Casella International

Claudio Bugatti, CEO Gruppo Bugatti Industrie

Giuseppe Brindisi, Giornalista televisivo – Gruppo Mediaset

Ciro Irace, Scrittore e autore di Mare Chiaro

Nunzio Puccio, Presidente BEI

Mario Esposito, Presidente Premio Penisola Sorrentina

Non singole eccellenze, ma un racconto corale. È così che l’eccellenza italiana diventa patrimonio condiviso: quando il merito si riconosce, si incontra e si mette al servizio della comunità.

Luogo: Roma, Sala Zuccari del Senato della Repubblica

