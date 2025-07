Verrà inaugurato alle 18.30 di venerdì 25 luglio, nella Fattoria Sociale “Orti del Mediterraneo” di Misterbianco, in via Pascoli 9, il nuovo Centro per l’Ecologia Integrale e l’agricoltura sociale “Laudato si”.

La Fattoria Sociale è un “parco tematico inclusivo”, aperto ai cittadini, alle scolaresche e ai ricercatori, integrato con un’attività agricola di produzione, di trasformazione e commercializzazione di prodotti con marchio etico e biologico.

La prima fase dei lavori di recupero e di uso sociale del bene confiscato, iniziata nel 2016, è stata la ristrutturazione di un edificio rurale in via Foscolo, che è diventato un laboratorio perla trasformazione dei semi oleosi e per l’estrazione della pappa reale. Successivamente, è stata co-progettata con l’Amministrazione Comunale di Misterbianco una struttura per l’agricoltura sociale finanziata con fondi europei P.O. FERS.

La struttura di circa 600 m2, in via Pascoli 9A, è stata progettata e realizzata per rispondere ad una triplice finalità dell’agricoltura sociale: a) inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; b) attività educative e di sviluppo locale; c) programmi per promuovere le autonomie di soggetti affetti dallo spettro autistico nella prospettiva del “dopo di noi”. La scelta di nominare la struttura “Laudato Si” è coerente con i valori e i principi dell’agricoltura sociale e nasce anche dall’incontro con l’esperienza di Caritas Ticino in Svizzera che nel settembre 2024 ha inaugurato, presso la nuova azienda agricola sociale CatiBio il Centro di Ecologia Integrale Laudato si.

Questo gemellaggio trova origine nell’amicizia e nelle tante esperienze dell’Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale – BioAS, e ha origine dalla consapevolezza comune che i percorsi di bioagricoltura sociale debbano costantemente essere irrorati dalle riflessioni sui fondamentali. Non è più sufficiente rifarsi semplicemente alle prassi o descrivere in modo anche puntuale le diverse esperienze presenti sui territori. Oggi diventa quanto mai necessario approfondire la dimensione valoriale del mondo dell’AS, raccontando quali siano i nuclei essenziali che possano diventare elementi caratterizzanti i diversi piani di sviluppo territoriale. Questa dinamica richiede certamente un passaggio suppletivo di analisi, dialogo, riflessione, per maturare nuove progettualità generative.

Al convegno, coordinato da Salvatore Cacciola (Presidente nazionale di BioAS) e da Claudia Cardillo, presidente della cooperativa sociale Energ-etica, interverranno l’Arcivescovo Metropolita di Catania, Mons. Luigi Renna, il Prefetto di Catania S.E. Pietro Signoriello, il Sindaco di Misterbianco, dott. Marco Corsaro, Antonio Chiarenza (Movimento Laudato si), il teologo Mons. Antonino La Manna, il direttore della Caritas del Canton Ticino, Stefano Frisoli, Don Alfio Carbonaro (Direttore dell’Ufficio diocesano per i Problemi sociali e del Lavoro -Diocesi di Catania)





Luogo: Fattoria Sociale “Orti del Mediterraneo”, Via Pascoli , 9, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.