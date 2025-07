“Il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana di Piazza Acquasanta ha ricevuto l’approvazione da parte del Comune di Palermo, segnando un passo importante nel percorso di rigenerazione di uno dei luoghi storicamente più significativi della città. L’intervento mira a valorizzare e restituire decoro a un’area che, per troppo tempo, è stata trascurata, pur rappresentando una porzione del tessuto urbano con un forte valore storico e identitario, al quale va posta la dovuta attenzione. La riqualificazione prevede interventi mirati alla riorganizzazione degli spazi pubblici, alla valorizzazione del patrimonio esistente e al miglioramento della fruibilità della piazza, con l’obiettivo di creare un ambiente più accogliente e vivibile per cittadini e visitatori. Un’iniziativa che si inserisce in un più ampio piano di rigenerazione urbana portato avanti dall’amministrazione comunale. Tuttavia, non mancano spunti di riflessione e proposte costruttive.

Il consigliere dell’Ottava Circoscrizione, Alessandro Benincasa, da sempre vicino ai cittadini e apprezzato per l’attenzione dedicata al territorio, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del progetto, ma ha anche sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente commercianti e residenti nella fase attuativa, anche attraverso incontri pubblici e momenti di partecipazione civica:

“Chi vive quotidianamente la piazza conosce le reali esigenze del territorio – ha dichiarato Benincasa –. È fondamentale che le scelte progettuali vengano affinate con il contributo di chi la piazza la anima ogni giorno, affinché le soluzioni siano realmente efficaci e durature. Solo così possiamo parlare di riqualificazione partecipata, condivisa e realmente performante.”

Sulla stessa linea si è espresso anche il consigliere comunale Ottavio Zacco, che ha dichiarato il proprio pieno sostegno all’iniziativa proposta da Benincasa:

“Condivido pienamente la visione del consigliere Benincasa. Un progetto di riqualificazione deve nascere dal dialogo con chi vive il territorio. Mi impegnerò personalmente – ha aggiunto Zacco – a fare da tramite tra l’amministrazione attiva e la cittadinanza, affinché le istanze raccolte a livello di circoscrizione trovino ascolto e spazio nel processo decisionale.”

Entrambi i consiglieri chiedono l’attivazione di un tavolo di confronto tra tecnici, istituzioni e cittadini, per raccogliere proposte, suggerimenti e affrontare eventuali criticità in fase di realizzazione. L’approvazione del progetto rappresenta comunque un segnale positivo per il futuro del quartiere Acquasanta, il cui tessuto urbano, ricco di memoria e tradizioni, merita una valorizzazione all’altezza della sua storia.

L’auspicio condiviso è che la riqualificazione non si limiti a un intervento estetico, ma diventi occasione di rilancio sociale, culturale ed economico per l’intera comunità locale, attraverso una visione che unisca bellezza, funzionalità e partecipazione” .