Bagheria SSD nasce dalla fusione del Casteldaccia e del Bagheria 90011 ….E giocherà il prossimo campionato nel girone Eccellenza. Innovazione ed idee al servizio dello Sport e dei ragazzi.

Oggi si è tenuto a Bagheria un incontro con la Neo-presidente D’Antoni , l’avv. Francesca Tuzzolino legale della Società, alcuni dirigenti della nuova Società e professionisti di varie discipline giuridiche, sociali , criminologiche e del settore economia.

Presente all’incontro il Prof. Cav. Andrea Torcivia giurista, sociologo e criminologo, Direttore del Laboratorio Nazionale CESFAT di Criminologia e Sociologia Forense avv. cav. Lucio Torcivia. Ad accompagnarlo nelle discipline Criminologiche e legate alla Sociologia, il Prof . Giuseppe Giocaliero anch’egli Giurista, Criminologo e Sociologo forense.

Il progetto della nuova società sportiva prevede il protocollo con il CESFAT e tutti gli specialisti che ne fanno parte che si occuperanno di formazione sulla prevenzione bullismo cyberbullismo e prevenzione violenza sulle donne. Ad essi si aggiungono anche professionisti nel campo delle neuroscienze in qualità di Psicologo e mental coach il dr. Lou Trapani da anni protagonista della materia; ma anche la Dott.ssa Loredana Ferrara, Fisioterapista sportiva e dottoressa di scienze motorie che lavora anche nel campo della Neuromotoria. Del Team anche il dott. Giuseppe Puleo, dalla Polizia di Stato e Dirigente Siulp Nazionale e il Dott. Maurizio Lo Galbo, pedagogista.

Il Bagheria SSD porterà avanti il progetto per reclutare nuovi giocatori stranieri per consentire loro l’integrazione, la socializzazione e la possibilità di trovare un lavoro e magari lanciare nei campionati dei professionisti alcuni giovani. Entusiasta Francesco D’Antoni, anima di questo progetto che ha amalgamato anime e professioni diverse per un unico grande sogno che vedrà luce a breve.

Il Bagheria SSD oggi è l’unica società sportiva che grazie al protocollo con il CESFAT rappresentato dal Prof. Cav. Andrea Torcivia impegnerà centinaia di giovani nello sport facendoli crescere con i valori ormai presenti in pochi soggetti e promuoverà la formazione anche delle famiglie dei calciatori tesserati.

Bagheria

