A Palermo e in provincia la spesa prevista per il Natale 2025 sfiora i 500 milioni di euro. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio regionale MPI di Confartigianato Imprese Sicilia, analizzati da Confartigianato Palermo.

Nel dettaglio, dei 495 milioni di euro stimati, 341 milioni – pari all’1,9 per cento della spesa complessiva in Italia – saranno destinati all’acquisto di prodotti alimentari e bevande, mentre 154 milioni riguarderanno altri beni e servizi.





Confartigianato Palermo, che aderisce all’iniziativa nazionale “Acquistiamo locale”, invita i consumatori a indirizzare una parte delle spese natalizie verso prodotti e servizi artigianali, in particolare quelli legati alle tradizioni del Natale e realizzati nel territorio palermitano.

Nel capoluogo operano 4.245 imprese artigiane, pari all’1,4 per cento del totale nazionale, che danno lavoro a 10.310 addetti.

«Palermo sarà la città siciliana in cui si spenderà di più a Natale – dichiara il presidente di Confartigianato Palermo Claudio Terruso –. E sostenere gli artigiani locali significa valorizzare tradizioni, identità culturale ed economia reale».

