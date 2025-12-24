“Natale in Facoltà Teologica” è il nome che racchiude diversi eventi artistici e musicali organizzati dalla Facoltà Teologica di Sicilia durante il periodo delle festività natalizie rispondendo alla sua ormai concreta funzione di cantiere culturale e spirituale. La Facoltà Teologica sceglie così di rimanere aperta per accogliere cittadini e turisti in uno spazio di bellezza e spiritualità e per offrire momenti culturali di altissimo valore, artistico e umano. “Il servizio della Facoltà è sicuramente legato all’ambito accademico – commenta il preside, don Vito Impellizzeri – e proprio in funzione di esso lo scambio e l’apertura verso l’esterno sono funzionali. Siamo ben lieti di contribuire all’organizzazione di eventi che diventano spazi di riflessione, incontro e svago. E siamo ben lieti di mettere a servizio i nostri spazi per accogliere professionisti del mondo dell’arte che con la loro vocazione contribuiscono allo sviluppo culturale e sociale”.





Primo appuntamento di questa kermesse sarà lunedì 29 alle ore 16 con lo spettacolo di Marionette popolari siciliane dal titolo “Padre Pino Puglisi: Un prete contro la mafia” della compagnia teatrale di Angelo Sicilia. Una narrazione che restituisce la semplicità e la forza di padre Pino Puglisi, la sua coraggiosa ribellione, e che descrive perfettamente il contesto di un quartiere come Brancaccio. Uno spettacolo pensato per i bambini ma non solo. Un altro spettacolo di marionette verrà proposto anche lunedì 5 gennaio alle ore 16, dal titolo “La natività”. Liberamente tratto dalla “Cantata dei pastori” dell’abate Perrucci, i pupi narrano la nascita di Gesù attraverso il testo napoletano riadattato in chiave contemporanea.

Un momento musicale di altissimo livello sarà quello proposto martedì 30 dicembre alle ore 18 dove si esibiranno in un Concerto di Natale gli allievi dell’Accademia Lirica del Teatro Massimo diretta dal Maestro Pietro Ballo. In programma i più grandi capolavori della tradizione musicale natalizia: da brani sacri a celebri pagine sinfoniche.





A gennaio si torna a riflettere sul valore della pedagogia e della testimonianza del martire Padre Pino Puglisi: domenica 4 alle ore 18 in Aula Magna verrà proiettato il docufilm “L’ultimo sorriso”, diretto da Linda Ferrante e Sergio Quartana che saranno presenti e che guideranno un dibattito subito dopo la proiezione del docufilm.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico sino alla capienza dell’Aula Magna che può accogliere 250 persone. Durante le giornate dedicate agli eventi, la Facoltà resterà aperta e visitabile: si potrà vedere il presepe artistico, realizzato nell’atrio dagli studenti, e visitare i suoi luoghi e il vastissimo patrimonio librario contenuto al suo interno. A condurre gli ospiti, saranno i collaboratori della Facoltà Teologica che illustreranno la storia dell’Istituzione.

