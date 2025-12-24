Un pomeriggio tra arte, educazione e comunità per riportare al centro la forza della bellezza come strumento di crescita e riscatto. Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 16.00, al Centro Polifunzionale Borgo Nuovo di Palermo (Piazzale Fausto Pirandello 7), si terrà l’evento “Cuori di legno, sogni veri: Pinocchio parla ai giovani di oggi”, con la presentazione in anteprima assoluta dell’opera inedita “Nativity and Pinocchio” del maestro Pippo Madè e il concerto gospel del gruppo Holy Light Singers.

L’iniziativa è curata e organizzata dall’Associazione Culturale Festina Lente, con il contributo della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, in collaborazione con Associazione Piccoli & Giganti e International Police Association – Comitato Locale Palermo.





L’opera inedita: “Nativity and Pinocchio”

Cuore dell’evento è la presentazione di “Nativity and Pinocchio”, opera realizzata da Madè in acrilico su speciale carta in fibra di cotone come tavola esclusiva che si inserisce nel suo celebre ciclo dedicato a Pinocchio. Un lavoro in cui la Natività cristiana e la fiaba collodiana dialogano in una narrazione visiva che unisce tradizione e contemporaneità, identità palermitana e simboli universali. Un’occasione rara per vedere dal vivo un’opera appena realizzata e ascoltarne il racconto direttamente dai protagonisti dell’incontro.

Pippo Madè, un maestro palermitano di fama internazionale

Pippo Madè (Palermo, 1936) è considerato uno dei principali artisti siciliani contemporanei. Pittore colto e poliedrico, ha elaborato un linguaggio che intreccia mito, religiosità e tradizione, con una costante attenzione al valore civile ed educativo dell’arte. È stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e ha ricevuto la Laurea ad honorem in Scienze della Formazione Continua dall’Università degli Studi di Palermo, conferita dall’allora Rettore Prof. Roberto Lagalla, oggi Sindaco di Palermo. Nel 2024 gli è stato assegnato il Premio Genio Città di Palermo. Tra i cicli più noti si ricordano Il Cantico delle Creature, La Via Crucis e il Santo Rosario ad Assisi, La Divina Commedia a Ravenna, Gli Antichi Mestieri di Sicilia, No alla Violenza, Federico II Stupor Mundi e il monumentale progetto di Pinocchio, considerato una sintesi matura del suo pensiero artistico e morale.





Il percorso della mostra “Pinocchio”

Inaugurata nel 2002, la mostra dedicata a Pinocchio ha avuto un lungo itinerario in Italia e all’estero, toccando città tra cui Palermo, Firenze, Varsavia, Cracovia, Collodi, Modena e Narni, riscuotendo un ampio consenso di pubblico. In diverse tappe il progetto ha rappresentato la Sicilia e l’Italia negli Istituti Italiani di Cultura all’estero e in iniziative collegate alle Giornate della Lingua Italiana nel mondo, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni in percorsi formativi e momenti di confronto. Il Pinocchio di Madè, infatti, supera la dimensione della fiaba per diventare una riflessione sull’identità, sulla verità e sulla crescita interiore.





Un evento per il quartiere: arte e musica dal vivo

“Cuori di legno, sogni veri” nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani del quartiere Borgo Nuovo al linguaggio dell’arte come occasione concreta di conoscenza e consapevolezza. A completare l’esperienza, il concerto gospel degli Holy Light Singers contribuirà a creare un clima di partecipazione e festa condivisa. A seguire rinfresco.

Programma e ospiti

Relatore: On. Vincenzo Figuccia (sociologo).

Interverranno: Castrense Ganci, Claudia Scavone, Girolamo Crivello, Adriana Cusimano, Sabrina Figuccia.

Modera: Rosario Lo Cicero Madè, Presidente A.C. Festina Lente e giornalista pubblicista.

Luogo: Centro Polifunzionale Borgo Nuovo, Piazzale Fausto Pirandello, 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.