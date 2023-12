L’amministrazione comunale di Augusta ha rimosso il canneto ripariale delle Saline

Migneco-Lavaggi. L’intervento, reiterato come ogni anno dal Comune megarese, è stato nuovamente

denunciato da Natura Sicula alla Procura di Siracusa. Si tratta infatti della seconda denuncia, dopo

quella depositata nel dicembre 2020, per il medesimo intervento compiuto in danno dell’habitat e

dell’avifauna di un’area umida che è sito della rete Natura 2000 vincolato al massimo livello di tutela

dal Piano paesaggistico regionale.

Il taglio radicale del canneto ripariale sembra essere avvenuto in assenza di autorizzazione

paesaggistica e di valutazione d’incidenza ambientale (V.Inc.A.). Eppure entrambi i procedimenti

ambientali sono prescritti dalla legge come obbligatori. L’esposto-denuncia è stato pertanto trasmesso

anche alla Soprintendenza di Siracusa e all’Assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente. Senza

il nulla osta di questi enti, alcun intervento poteva essere realizzato all’interno dell’area umida.

Come più volte rilevato da Natura Sicula, la rimozione del canneto ripariale produce un grave danno

ecologico all’habitat naturale della Salina, privando quest’ultima di una fascia vegetazionale che

svolge l’essenziale funzione di depurazione delle acque e di riparo e luogo di riproduzione per

molteplici specie uccelli migratorie e residenti.

Il canneto è habitat di varie specie di passeriformi nidificanti quali ad esempio la Cannaiola

Acrocephalus scirapceus e il Cannareccione Acrocephalus arundinaceus. Sono specie che durante lo

svernamento si riuniscono nel canneto in grandi gruppi. Con il venir meno del canneto viene

improvvisamente distrutto l’habitat di queste specie di passeriformi e scompare un’importante

‘barriera’ visiva e acustica che la natura offriva a protezione di tutta l’avifauna.

Le immagini dell’intervento mostrano come la rimozione del canneto abbia sconfinato ben oltre il

perimetro dell’adiacente canalone di raccolta delle acque piovane. Pertanto l’opera non trova

attinenza né giustificazione nell’intento – pubblicamente dichiarato dall’amministrazione comunale

– di garantire il deflusso delle acque meteoriche. Queste ultime, infatti, tendono ad accumularsi

nell’arteria d’ingresso e uscita dalla città di Augusta principalmente in ragione dell’insostenibile tasso

d’impermeabilizzazione dei suoli e, non di rado, dell’ostruzione e dell’assenza di manutenzione dei

pozzetti di scolo.

Le inondazioni sono dunque il risultato di un problema strutturale – ossia la scriteriata urbanizzazione

– che non può essere risolto con interventi palliativi, e di nessuna efficacia nel medio e lungo termine,

in danno dell’unica area naturale protetta sopravvissuta al processo di espansione edilizia avviato a

partire dagli anni ’60 del secolo scorso.

