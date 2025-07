Nauterra Italia si conferma tra le migliori aziende dove lavorare. Il gruppo alimentare, punto di riferimento nella produzione di conserve ittiche con il marchio Nostromo, prosegue il proprio impegno nel creare un ambiente professionale inclusivo, stimolante e collaborativo, ricevendo per il terzo anno consecutivo la certificazione Great Place To Work®.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento assegnato in base alle valutazioni espresse da dipendenti e collaboratori che hanno evidenziato in un’indagine anonima la percezione del clima aziendale in termini di fiducia, soddisfazione e benessere. I collaboratori di Nauterra Italia si sono dichiarati orgogliosi di far parte di un’azienda attenta alle persone e guidata da principi etici e trasparenti.

Great Place To Work® è l’organizzazione di riferimento a livello globale in cultura aziendale, esperienza dei collaboratori e comportamenti di leadership, elementi chiave per migliorare le performance aziendali, rafforzare la fidelizzazione delle risorse umane e stimolare l’innovazione.

“Siamo fermamente convinti che offrire un ambiente di lavoro positivo e collaborativo, dove ciascuno possa dare il meglio di sé, rappresenti un asset imprescindibile per la salute di un’organizzazione – dichiara Gianluca Cevenini, Direttore Commerciale di Nostromo S.p.A. – Aver ottenuto per il terzo anno consecutivo questo autorevole riconoscimento ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Desidero ringraziare tutto il team per l’attaccamento aziendale dimostrato, che per noi rappresenta un valore fondamentale. L’obiettivo per il futuro è continuare a costruire un ambiente sempre più inclusivo, motivante e orientato al benessere collettivo”.

“La Certificazione Great Place To Work è un traguardo molto ambito, che richiede un impegno costante e consapevole nel promuovere il benessere complessivo dei dipendenti. – afferma Sarah Lewis-Kulin, Vicepresidente del dipartimento Global Recognition di Great Place To Work – Il risultato raggiunto da Nauterra Italia conferma l’azienda come una delle migliori realtà in cui lavorare, in grado di offrire un ambiente di lavoro di qualità e orientato alle persone”.

