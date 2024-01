Una settimana in più per pattinare e divertirsi.

Si estende fino al 14 gennaio l’apertura del New Christmas village a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola a Palermo, nel cuore pulsante della città, organizzato dalla New Service Palermo e da Villa Filippina.

Sarà aperta solo la pista sul ghiaccio da lunedì 8 gennaio a venerdì 12 gennaio dalle 15 alle 22. Sabato 13 e domenica 14 gennaio apertura dalle 10 a mezzanotte.

Il New Christmas Village è a ingresso gratuito L’ingresso alla pista sul ghiaccio costa 7 euro per 30 minuti di giri, 10 se si sceglie di fare un’ora. I bambini dai 3 ai 10 anni pagano 5 euro mezz’ora e 7 euro un’ora.

Luogo: Villa Filippina, piazza san francesco di paola, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/01/2024

Data Fine: 14/01/2024

Ora: 15:00

Artista: vari

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.