La memoria dei giusti sale sul palcoscenico per farsi impegno civile e riflessione collettiva. Domenica 18 gennaio 2026, con inizio alle ore 19:00, presso il Teatro Gilberto Idonea (Polo Culturale di S.A. Li Batiati, via dello Stadio n.19), debutterà lo spettacolo “Morte di un giudice”, intenso omaggio alla figura di Rocco Chinnici, il magistrato ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983 nella strage di via Pipitone a Palermo.

Il testo, scritto da Giovanni Coppola, vedrà come protagonista e regista Nicola Costa, attore e drammaturgo catanese pluripremiato in ambito nazionale, da anni in prima linea nel teatro di denuncia e recentemente acclamato al Teatro Verga di Catania per la sua interpretazione de “La tempesta” di Shakespeare nell’ambito del caffè letterario prodotto dal Teatro Stabile etneo, nonché per il toccante omaggio a Giorgio Gaber di Gianmarco Arcadipane andato in scena al Teatro del Canovaccio di Catania.





“Onore e responsabilità sono le due parole che più di tutte le altre accompagnano questo nuovo debutto orientato a dar voce alla memoria di un uomo coraggioso” – dichiara Nicola Costa. “Rocco Chinnici è stato il magistrato determinato che ha tracciato un percorso importante di rinascita nella lotta a Cosa Nostra, ponendo le basi per il pool antimafia. Il suo esempio, insieme a quello di Falcone, Borsellino e Caponnetto, merita di essere rilanciato con forza attraverso il linguaggio del teatro”.

La pièce non si limita a rievocare il tragico attentato in cui persero la vita il giudice, gli uomini della scorta e il portiere dello stabile, ma scava in un periodo storico cruciale: quello dello scontro tra lo Stato e la criminalità organizzata. Lo spettacolo analizza la solitudine dei servitori delle istituzioni e la lotta contro un “mostro” alimentato non solo dalle complicità politiche, ma anche da una parte di società civile soggiogata dalla mentalità mafiosa.





L’allestimento scenico sarà impreziosito dalle opere del pittore Nunzio Papotto, dal disegno luci di Marco Napoli e dal supporto tecnico di Tiziana D’Agosta.

L’evento, prodotto dall’associazione culturale Statale 114 di Silvio Parito, è stato fortemente voluto dal Sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Nunzio Rubino, da sempre sostenitore della cultura della legalità come pilastro fondamentale della comunità.

INFO E DETTAGLI

L’ingresso allo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

• Data: Domenica 18 gennaio 2026, ore 19:00.

• Luogo: Teatro Gilberto Idonea – Polo Culturale, via dello Stadio n.19, Sant’Agata Li Battiati (CT)

