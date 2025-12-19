Inaugurata ieri pomeriggio a Valverde la nuova sede comunale di Noi Moderati, grazie al lavoro dei consiglieri comunali Salvo Raciti e Adelina Barbagallo. Una nuova casa che vuole essere ascolto, confronto e impegno concreto per Valverde e il suo hinterland.

All’evento, molto partecipato e impreziosito da un messaggio di auguri da parte della senatrice Giusy Versace, erano presenti tutti i vertici regionali e locali del partito, l’avv Massimo Dell’Utri coordinatore regionale, il presidente provinciale on Marco Forzese, il coordinatore provinciale Emanuele Pezzino e il coordinatore della città di Catania Ivan Vanin, oltre al gruppo dirigente al completo e svariati amministratori locali, tra cui il consigliere della città metropolitana di Catania, l’arch Angelo Spina.





Numerosa anche la presenza di moltissimi cittadini e simpatizzanti.

Noi Moderati prosegue nel suo lavoro di radicamento nel territorio per supportare con responsabilità il progetto del presidente on Maurizio Lupi di costruzione della nuova casa politica dei moderati italiani!

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

