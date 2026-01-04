Dopo il grande successo del Capodanno, la Città di Casteltermini è pronta a chiudere in grande stile le festività con una Epifania d’eccezione, firmata da Sua Maestà Cristian Marchi. Consacrato come uno degli artisti italiani più apprezzati e riconosciuti a livello internazionale, Cristian Marchi è celebre per il suo sound inconfondibile, dove ritmo e melodia si fondono in un’esperienza musicale unica. Ad aprire la serata sarà la band più in voga del momento: dopo il grande palco della città di Agrigento, arrivano nel nostro salotto di Piazza Duomo i DIXIT BAND, pronti a scaldare il pubblico con una performance travolgente. Rinnoviamo l’invito a migliaia di persone provenienti dai paesi limitrofi per la Terza Edizione dell’Epifania – Città di Casteltermini, in programma 05 Gennaio 2026.

OSPITI D’ECCEZIONE SUL PALCO:

– CRISTIAN MARCHI DJ e produttore discografico italiano, noto per il suo stile energico che unisce house, dance ed elementi pop. Attivo da anni sulla scena internazionale, ha collaborato con artisti di rilievo e pubblicato brani di successo su importanti etichette. I suoi set sono sinonimo di energia pura, perfetti per club e grandi eventi.

– DIXIT BAND Band emergente di Agrigento (Sicilia), vincitrice del Cantagiro 2025, con una crescente visibilità nazionale. Conosciuti per la loro energia sul palco e la grande versatilità musicale, riescono a coinvolgere pubblici di tutte le età, trasformando ogni esibizione in un’esperienza dinamica e memorabile.

– DJ RESIDENT In consolle con la voglia di far vibrare Piazza Duomo: Maxwell DJ, Angel B. & Salvo G., I Fantucchio Brothers, Santo Infantino DJ e Pascal.

Uno spettacolo sempre più grande, reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale e del nostro Sponsor Ufficiale NICASTRO, che hanno creduto nel progetto passo dopo passo.

INFO EVENTO 05 GENNAIO 2026 Start ore 22:30 – 03:30 Piazza Duomo – Casteltermini Non prendete impegni Un’unica destinazione: EPIFANIA CITTÀ DI CASTELTERMINI

Luogo: Casteltermini, Piazza Duomo

