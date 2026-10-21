Promuovere una corretta educazione alimentare, diffondere la cultura della prevenzione e accompagnare gli studenti verso uno stile di vita sano e consapevole. Nasce con questi obiettivi “NutriAmo – Sportello di Nutrizione”, il progetto presentato al liceo “Leonardo” di Giarre, frutto della collaborazione tra l’istituzione scolastica, la FIDAPA BPW Italy – Sezione Porto dell’Etna e le professionalità impegnate nella tutela della salute.

L’iniziativa si propone di offrire agli studenti un punto di riferimento qualificato per approfondire i temi della nutrizione, acquisire corrette informazioni scientifiche e sviluppare un rapporto equilibrato con il cibo, in una fase della vita particolarmente importante per la costruzione delle abitudini e della consapevolezza personale.





A sostenere il valore educativo del progetto è la dirigente scolastica, la dottoressa, Tiziana D’Anna, che attraverso l’iniziativa conferma l’attenzione della scuola verso una formazione capace di andare oltre la dimensione strettamente didattica.

“La scuola non è soltanto il luogo in cui si acquisiscono conoscenze – ha dichiarato la dirigente scolastica D’ Anna-, ma anche uno spazio privilegiato, in cui si costruiscono abitudini, valori e strumenti utili per affrontare la vita adulta, questo è il principio che ispira il progetto. L’educazione alla salute – ha aggiunto la preside-diventa così parte integrante del percorso formativo degli studenti, attraverso un approccio che mette al centro la persona nella sua globalità”.

Un contributo significativo arriva dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione Porto dell’Etna, presieduta dalla professoressa, Anna Maria Scuderi, realtà da sempre impegnata nella promozione della cultura, della formazione e della crescita sociale.

“Il progetto “NutriAmo” -ha detto la presidente- si inserisce in una visione che riconosce nell’educazione e nella prevenzione strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni. La collaborazione tra scuola, professionisti e territorio -ha sottolineato- rappresenta, in questa prospettiva, un’opportunità concreta per diffondere conoscenze e sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della cura di sé. Investire nell’educazione alimentare- ha chiosato la Scuderi- significa investire nella prevenzione, nella cultura della salute e nel futuro delle nuove generazioni”.





A occuparsi dello sportello sarà la dottoressa José Lo Sciuto, biologa nutrizionista, che metterà a disposizione degli studenti le proprie competenze, attraverso colloqui individuali, attività informative e momenti di approfondimento dedicati alla nutrizione e alla prevenzione.

“NutriAmo non è soltanto uno sportello di consulenza nutrizionale, – ha spiegato la Lo Sciuto- ma uno spazio di ascolto, informazione e prevenzione, pensato per accompagnare i giovani verso un rapporto più equilibrato e consapevole con il cibo. L’alimentazione, infatti, non riguarda esclusivamente ciò che si porta in tavola, – ha precisato- ma incide sul benessere generale, sull’energia quotidiana, sulla concentrazione e sulla qualità della vita. Da qui –ha concluso-la necessità di fornire agli studenti strumenti per riconoscere le informazioni attendibili e distinguere le indicazioni scientificamente fondate dai consigli spesso fuorvianti, diffusi attraverso i social network e il web”.

Tra gli obiettivi dello sportello figurano la promozione della dieta mediterranea, l’adozione di abitudini alimentari equilibrate, l’incoraggiamento di uno stile di vita attivo e la sensibilizzazione sui comportamenti alimentari scorretti e sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.





“Particolare attenzione – ha spiegato la referente alla salute dell’istituto giarrese, la docente Pina Borzì- sarà riservata alla collaborazione con le famiglie e con le altre figure professionali presenti nella scuola, in particolare con lo sportello psicologico. Un’integrazione importante per promuovere una concezione del benessere che tenga conto non soltanto della salute fisica, ma anche della dimensione emotiva e relazionale degli adolescenti”.

Il progetto punta, dunque, a creare uno spazio nel quale i giovani possano trovare ascolto, ricevere indicazioni qualificate e maturare una maggiore autonomia nelle scelte quotidiane, senza giudizi e con la consapevolezza che la prevenzione rappresenta un percorso da costruire attraverso l’informazione e la partecipazione.

Con “NutriAmo” il liceo Lenardo desidera portare la cultura della prevenzione tra i banchi di scuola, perché educare a mangiare bene, non significa soltanto parlare di alimenti, ma insegnare ai giovani a rispettare il proprio corpo, ascoltare i propri bisogni e scegliere consapevolmente il proprio benessere.

È questo il messaggio che accompagna l’avvio dell’iniziativa al liceo “Leonardo” di Giarre: un progetto che ambisce a consolidare il dialogo tra scuola, professionisti e territorio, affinché l’educazione alla salute diventi una responsabilità condivisa e un investimento concreto sul futuro delle nuove generazioni.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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