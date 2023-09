Carmen Bonfante, titolare dell’azienda agricola Evo Sicily, è tra le cinque migliori produttrici di olio extravergine di oliva in Italia. La produttrice siciliana ha ricevuto il premio “Foglia d’Olio” al festival pugliese il Galà dell’Olio, nato per celebrare l’extravergine di oliva e i migliori produttori italiani e ideato dallo chef Emanuele Natalizio e realizzato dall’Associazione Foglia d’Olio, con il Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Puglia, del Comune di Bitonto e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

“Essere premiata al Galà dell’Olio è per me motivo di grande emozione e profonda gratitudine verso gli organizzatori di questa manifestazione – dichiara l’imprenditrice – Questo riconoscimento rappresenta un’importante affermazione dei miei sforzi ed è stimolo per nuovi progetti. Da tanti anni ormai coltivo la passione del diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità. Dedico questa mia grande gioia ai miei figli e tutte le persone che mi supportano e che mi hanno supportato in questa ‘straordinaria follia’”.

Quello di Carmen è “un progetto nato da un sogno, dalla voglia di riscatto per me e per la mia terra”. Carmen è sommelier Ais, tecnico esperto di oli extravergine di oliva e frantoiano, ma prima di tutto ama definirsi una donna “follemente innamorata della sua terra, feconda, generosa e difficile allo stesso tempo”. Una donna, sottolinea con decisione, che trova nell’olio non un “fine” ma “un mezzo” di diffusione della cultura dell’olio extravergine di qualità e di promozione sociale: “Dedico questo prestigioso riconoscimento a tutte le donne, ai loro sogni, ai loro ideali e alle loro ambizioni affinché nessun tipo di violenza possa mai fermare il loro cammino”. Evo Sicily ha voluto fortemente essere parte del progetto “6come6” e “6libera”, osservatore digitale contro violenze e molestie sulle donne nei luoghi di lavoro: “In quanto donne che operano nel mondo dell’impresa, ne condivido a pieno i valori e gli obiettivi, affinché le aziende diventino luoghi più sicuri, sereni e salubri in cui sviluppare talento, capacità e competenze”.

La storia dell’azienda

L’azienda Evo Sicily nasce nel marzo del 2019 con degli obiettivi ben precisi. In primis una produzione di qualità, quindi la divulgazione della cultura dell’olio extravergine di oliva. Punto focale la salvaguardia dell’ambiente e il benessere dell’uomo attraverso le corrette pratiche agronomiche, così da garantire la stabilità dell’agroecosistema e la funzionalità dei processi biologici che avvengono nell’oliveto. Il tutto chiaramente prevenendo l’esaurimento delle risorse naturali e riducendo al massimo l’inquinamento ambientale. Solo così è possibile garantire la salubrità del prodotto.

Da qui la scelta di essere un’azienda etica e sostenibile, certificata “Friend of the Earth”. In questo modo Evo Sicily contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli agricoltori, dei consumatori e dell’intera società, consentendo alla generazione presente e futura di soddisfare i propri bisogni.

L’uliveto di oltre mille alberi con un’età tra i 60-70 anni si trova nella parte occidentale della Sicilia, nella Valle del Belice, poco distante dal parco archeologico di Selinunte. Qui nasce il fiore all’occhiello dell’azienda, l’olio extravergine d’oliva Embrace. Tutta la filiera di produzione è certificata IGP Sicilia che ne definisce la comprovata origine “storica” nel territorio dichiarato.

Un olio unico, estratto a freddo e filtrato che esprime la perfetta unione tra ambiente, conduzione agricola e trasformazione del frutto in un prodotto in grado di esaltare tutte quelle caratteristiche organolettiche di una cultivar di lunga tradizione siciliana come la Nocellara del Belice, raccolta rigorosamente a mano e molita dopo qualche ora. Un prodotto elegante e armonioso grazie al design della sua bottiglia dalla forma morbida e dalle linee sinuose e tondeggianti. Oltre a Embrace, l’azienda produce “Evosì” blend di Nocellara del Belice e Biancolilla e “Secret Evo Limited Edition”, blend di antiche cultivar siciliane di alberi secolari.

