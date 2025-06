Grande partecipazione e intensa energia allo shooting fotografico per la nuova videoinstallazione di Dario Denso Andriolo, in programma il 4 luglio presso il Convento di Santa Maria di Gesù, Palermo





Oltre 100 partecipanti hanno preso parte ieri alla sessione fotografica collettiva, ospitata negli spazi senza tempo del Convento di Santa Maria di Gesù, Palermo. Un flusso costante di volti, sguardi, emozioni. Ogni scatto ha catturato l’essenza profonda del singolo, nell’intento di restituire — attraverso una potente videoinstallazione — un racconto corale sul legame tra l’essere umano e il territorio.

Il progetto, ideato dal Visual Artist Dario Denso Andriolo all’interno del programma di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo, esplora il concetto di espansione urbana e il rispetto della sacralità dei luoghi, in dialogo con la natura, la fauna e le architetture silenziose del nostro patrimonio.





La videoinstallazione sarà presentata Venerdì alle ore 21:00

L’intervento segna il secondo atto di un progetto che indaga il rapporto tra corpo, paesaggio e spiritualità urbana, all’interno del percorso di ricerca scientifica e artistica del PRIN PNRR 2022 “The Right Tree in the Right Town. Urban Forestry for People in Naples and Palermo”, coordinato a livello nazionale dalla prof.ssa Luciana Macaluso, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Architettura.oltre i volti: un’opera collettiva tra sguardi, emozioni e territorio di dario denso andriolo

Luogo: Convento di Santa Maria di Gesù, Salita Belvedere, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.